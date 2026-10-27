Голова Нацбанку Польщі Глапінський взяв під нагляд два департаменти — RMF24

Голова Національного банку Польщі Адам Глапінський перебрав безпосередній нагляд за департаментами освіти й видавництв, а також фінансів. Раніше ці підрозділи курував віцепрезидент банку Адам Ліпінський, каденція якого завершується 4 листопада 2026 року, повідомляє RMF24.

Зміни у структурі нагляду

Розподіл інших департаментів між членами правління Національного банку Польщі не змінився. Член правління Павел Муха, як і з березня 2023 року, не здійснює нагляду за жодним департаментом.

Нині правління банку має мінімальну передбачену законом кількість членів — шість. Якщо вакансію після завершення каденції Ліпінського не заповнять, кількість членів правління опуститься нижче встановленого законом рівня.

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Кандидати до правління

У жовтні президент Польщі Кароль Навроцький повторно передав прем’єр-міністру для контрасигнації подання щодо призначення до правління трьох чинних членів Ради грошово-кредитної політики: Людвіка Котецького, Пшемислава Літвінюка та Марціна Заржецького. Серед кандидатів також є Марта Кайтлі, яка була віцепрезиденткою Нацбанку Польщі у 2020–2026 роках.

Відповідно до закону, до правління Національного банку Польщі входять голова центрального банку та від шести до восьми членів, зокрема два віцепрезиденти. Членів правління призначає і звільняє президент за поданням голови банку, однак такі рішення потребують контрасигнації прем’єр-міністра.

Каденція членів правління триває шість років, а одна людина не може обіймати посаду більш як два терміни поспіль.

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