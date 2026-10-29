Голова PiS Качинський допустив переговори про вихід Польщі з ЄС — Interia

У Польщі голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський під час Krynica Forum 2026 заявив, що допускає початок переговорів про вихід країни з Європейського Союзу, якщо інші способи змінити ЄС не дадуть результату. На його слова відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пропозиція Качинського

Як повідомляє Interia, Качинський наголосив на потребі змінити Європейський Союз. Серед можливих методів він назвав вплив на громадську думку, укладення нового договору з відтермінованим набуттям чинності, а також «жорсткий і ризикований» варіант.

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Політик зазначив, що положення Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування ЄС визначають правила, за якими держава може вийти з об’єднання. За його словами, такий шлях починається з переговорів. Качинський назвав цей метод ризикованим і заявив, що його можна застосувати, якщо інші підходи не дадуть результату. Він також сказав, що це потребуватиме рішучості та узгодження позицій між державами, про які йшлося в його виступі.

Реакція прем’єра

Туск у дописі заявив, що Качинський оголосив про необхідність для Польщі почати переговори щодо умов виходу з ЄС. Прем’єр назвав можливість такого розвитку подій однією зі ставок політичної боротьби в Польщі та заявив, що не має наміру її програвати.

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