Голова PiS Качинський виступив на протесті біля Конституційного трибуналу — Interia

Голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський виступив на протесті біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві, Польща. Він різко розкритикував чинну владу, заявивши, що вона тримається завдяки брехні. Про це повідомляє Interia.

Заяви Качинського

За словами Качинського, ті, хто керував країною протягом попередніх восьми «складних років», поліпшили становище мільйонів людей. Чинну владу він назвав «похмурою бандою, похмурим гангом».

Голова PiS також стверджував, що чинна влада висувала різні «оманливі пропозиції», які, на його думку, неможливо було реалізувати. Він заявив, що така формула допомогла їй здобути владу та нібито застосовується й нині.

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Протест біля трибуналу

Качинський закликав зробити все, щоб, за його словами, брехня влади не впливала на значну частину громадян. Він також заявив про потребу назавжди захистити Польщу від подібних загроз.

Політик сказав, що Конституційний трибунал і Національний банк Польщі залишаються двома інституціями, які, на його думку, ще не були «захоплені» чинною владою. Він припустив, що згодом може виникнути потреба провести акцію також біля Національного банку.

Учасники зібралися в суботу після обіду біля будівлі Конституційного трибуналу на Алеях Шуха. Серед них були політики PiS, а також люди, пов’язані з Рухом оборони кордонів, клубами «Газети польської» та телеканалом Telewizja Republika. Мітинг розпочався з виконання гімну, учасники тримали біло-червоні прапори та скандували польською: «Tu jest Polska».

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