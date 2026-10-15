Голова PiS Качинський закликав правих створити спільний список — RMF24

Голова польської партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський на партійній конвенції у Кракові закликав праві сили до єдності та створення одного великого патріотичного списку. PiS прагнутиме створити Об’єднаних правих у широкому форматі, повідомляє RMF24.

Заклик до єдності правих

Виступаючи в залі Польського гімнастичного товариства «Сокіл», Качинський заявив, що в разі невдачі зі створенням широкого об’єднання можливий і вужчий формат Об’єднаних правих. На його думку, лише така політична сила здатна перемогти чинну владу.

Лідер PiS також закликав політиків відкинути все, що, на його думку, заважає єдності, зокрема особисті слабкості та внутрішні суперечності. Він наголосив на необхідності зберегти незалежність і суверенітет Польщі. Качинський заявив, що за останні три роки існуванню держави, на його оцінку, почала загрожувати небезпека.

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Заяви Беати Шидло

У конвенції також брали участь віцепрезидент PiS і кандидат партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислав Чарнек, а також віцепрезидентка партії Беата Шидло.

Колишня прем’єр-міністерка Польщі Шидло заявила, що проблеми, про які PiS говорила перед виборами 2015 року, знову стали предметом дискусій. Вона критикувала запланований дефіцит бюджету, зростання державного боргу та витрати на його обслуговування.

Шидло також порушила питання реалізації великих інвестицій, зокрема Центрального транспортного порту, атомних електростанцій, доріг і залізниць. Вона закидала чинній владі високі ціни на пальне, енергію та опалення, проблеми з доступом до лікарів і труднощі молодих людей із придбанням житла.

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