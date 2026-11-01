Голова RNC Грутерс визнав проблему з явкою республіканців — The Hill

У США голова Республіканського національного комітету Джо Грутерс визнав проблеми з явкою прихильників Республіканської партії напередодні виборів до Конгресу. Про це він сказав в ефірі програми The Hill Sunday, повідомляє The Hill.

Відповідаючи на запитання, чи мають республіканці проблему з явкою, Грутерс відповів ствердно. Водночас він заявив, що демократи зазвичай голосують достроково, тоді як республіканці частіше приходять на дільниці в день виборів. За його словами, партія очікує високої явки по країні та вважає свою базу мотивованою.

Заклик мобілізувати виборців

Грутерс наголосив, що перемога республіканців залежатиме від участі їхніх прихильників у голосуванні. Він також згадав сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза, який попереджав про високу активність демократів.

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Круз у випуску свого подкасту заявив, що демократи активно приходять голосувати та налаштовані проти президента Дональда Трампа. Він стверджував, що якби підрахували лише достроково подані голоси, республіканці зазнали б значної поразки. Це є його оцінкою ситуації, а не офіційними результатами виборів.

Опитування та кампанія Трампа

За даними двох опитувань — Emerson College Polling і CNN/SSRS, — демократи випереджали республіканців на 10 відсоткових пунктів. Партнер The Hill, Decision Desk HQ, прогнозував 83-відсоткову ймовірність переходу Палати представників під контроль демократів і 62-відсоткову ймовірність їхньої перемоги в Сенаті.

Грутерс заявив, що Трамп щодня активно працює на підтримку кандидатів-республіканців. У четвер RNC повідомив, що президент проведе телефонні мітинги у 19 штатах упродовж останніх 72 годин перед днем голосування.

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