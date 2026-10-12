Голова Спілки журналістів Єгипту заявив про захист свободи преси — Al Jazeera

Голова Спілки журналістів Єгипту Халед Ельбальші заявив, що організація продовжить захищати свободу преси після критики через підтримку шістьох затриманих журналістів незалежної платформи Matsadaash. Як повідомляє Al Jazeera, спілка подала скаргу до прокуратури Єгипту через твердження про катування затриманих.

Ельбальші наголосив, що порушення свободи одного журналіста є порушенням свободи всіх інших і послаблює гарантії її захисту. Провладні коментатори критикували спілку за захист журналістів, тоді як єгипетська влада відкинула звинувачення у катуваннях.

Затримання та обвинувачення

Мохамеда Аделя, Мохамеда Ашрафа Абу-Емейру, Іслама Бараката, Омара Хелаля, Мохамеда Махмуда та Абдаллу Кадрі затримали 28 і 29 вересня. Вони постали перед Вищою прокуратурою державної безпеки, яка розглядає справи про національну безпеку. Журналістів залишили під вартою на 15 днів на час розслідування.

Прокуратура Єгипту звинувачує шістьох працівників Matsadaash у роботі на медіаорганізацію, пов’язану з «Братами-мусульманами». Єгипетська влада визнала це угруповання «терористичним», однак сама організація заперечує такі твердження. Співзасновник Matsadaash Абдельрахман Мансур також відкинув будь-які зв’язки платформи з «Братами-мусульманами».

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Твердження про катування

Єгипетська ініціатива за особисті права (EIPR), адвокати якої представляють інтереси затриманих, заявила, що журналістів п’ять днів утримували без зв’язку з родинами та захисниками. Після скарг вони постали перед прокурорами в присутності адвокатів і представника Спілки журналістів.

За даними EIPR, затриманих утримують відповідно до антитерористичного закону 2015 року, хоча прокуратура, за твердженням правозахисників, закидає їм поширення чуток або «неправдивих» повідомлень. Організація також повідомила, що більшість журналістів заявили про побиття, удари струмом і примушування до запису сфабрикованих зізнань. Міністерство внутрішніх справ Єгипту ці звинувачення відкинуло.

Matsadaash заснували у 2018 році як платформу для перевірки фактів, згодом вона розширилася до розслідувальної журналістики. Її сайт заблокований у Єгипті, а платформа має понад 1,3 мільйона підписників у Facebook.

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