Голова ЦБ Ірану Гемматі відкинув заяви США про крах економіки — Cyprus Mail

Голова Центрального банку Ірану Гемматі на зустрічі Міжнародного валютного фонду в Бангкоку заявив, що твердження США про крах іранської економіки є ілюзією. Як повідомляє Cyprus Mail, його заява пролунала на тлі американської морської блокади, спрямованої на припинення нафтового експорту Ірану та скорочення державних доходів.

Тиск на експорт і фінансові зв’язки

Вашингтон у липні відновив блокаду іранських портів, а 24 серпня почав операцію Economic Outcast. Її метою названо розрив решти фінансових і комерційних зв’язків Ірану зі світовою економікою.

За даними платформи енергетичної аналітики Vortexa, морський експорт іранської сирої нафти у другий тиждень вересня впав до нуля. На початку місяця середній показник за 14 днів становив 230 тисяч барелів на добу. Станом на 5 жовтня експорт залишався на нульовому рівні.

У вересні США також розширили кампанію на іранські авіакомпанії, що, за повідомленням видання, ще більше обмежило та здорожчило зв’язки країни із зовнішнім світом.

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Падіння ріалу та інфляція

Тиск США збігся з різким послабленням іранського ріалу. За даними сервісу відстеження валютних курсів Bonbast, із липня ріал втратив майже 35% вартості щодо долара США.

Гемматі заявив, що центробанк зосереджується на стримуванні інфляції, стабілізації інфляційних очікувань, підтриманні фінансової стабільності та роботи банківських і платіжних сервісів. Також банк прагне забезпечувати іноземну валюту для ліків і товарів першої необхідності.

За даними Статистичного центру Ірану, річна інфляція у вересні сягнула 73,6%. Наприкінці вересня центробанк запустив програму продажу до 2 млрд доларів через державні банки для підтримки ріалу.

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