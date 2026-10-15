Голова вакфової ради Кашміру відкликала заяву про єдині проповіді — Al Jazeera

В індійському Кашмірі голова Ради вакфів Джамму і Кашміру Даракшан Андрабі після критики відкликала попередню заяву про запровадження єдиних п’ятничних проповідей у мечетях регіону. Вона заявила, що незалежні богослови, проповідники та промовці самі вирішуватимуть, чи порушувати у проповідях соціальні проблеми, зокрема самогубства, психічні травми та зловживання наркотиками, повідомляє Al Jazeera.

План стандартизованих проповідей

Раніше рада оголосила про намір запровадити стандартизовані п’ятничні проповіді в мечетях регіону. Андрабі пояснювала, що комітет під егідою ради мав визначати теми для таких проповідей, а їхній зміст затверджували б релігійні богослови без участі державних посадовців.

У неділю рада скликала близько 1 500 богословів і проповідників Кашміру, частина з яких долучилася до зустрічі дистанційно. Богослов із району Раджоурі, який побажав залишитися неназваним, розповів виданню, що учасникам повідомили про намір читати з мінбарів лише попередньо схвалений текст, підготовлений комітетом старших богословів. За його словами, склад цього комітету не оголосили.

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Критика релігійних діячів

Провідні мусульманські богослови Кашміру назвали початкову пропозицію безвідповідальним втручанням у релігійні справи кашмірських мусульман. Релігійний лідер регіону Мірваїз Умар Фарук застеріг, що такий крок означатиме пряме втручання. Очолюване ним об’єднання релігійних організацій Mutahida Majlis-e-Ulema заявило, що визначати зміст проповідей мають ісламські богослови, а не адміністративний орган.

Критику також підтримав обраний керівник регіону Омар Абдулла. Колишній міністр освіти Кашміру Наїм Ахтар заявив, що рада має виконувати управлінські функції, а не вказувати духовенству, як проводити проповіді.

Рада вакфів управляє мусульманськими релігійними фондами. Її очолює Даракшан Андрабі, пов’язана з Бхаратія джаната парті прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Після скасування Індією напівавтономного статусу Джамму і Кашміру у 2019 році місцеві політики та релігійні діячі неодноразово звинувачували раду у втручанні в традиційні релігійні практики.

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