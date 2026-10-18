Головна економістка МВФ: без товарів для ШІ торгівля зросла б на 4,6% — Dawn

На щорічних зустрічах МВФ і Світового банку в Бангкоку, Таїланд, експерти та посадовці обговорили вплив буму штучного інтелекту на світову економіку. За даними Dawn, Міжнародний валютний фонд вважає, що витрати на дата-центри та мікрочипи допомогли пом’якшити економічний удар від зростання світових цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході.

Вплив на торгівлю

Головна економістка МВФ Сільвана Тенрейро заявила, що світова торгівля у 2023–2025 роках зросла на 8,3%. Без товарів, пов’язаних зі штучним інтелектом, цей показник становив би близько 4,6%, зазначила вона.

Глава Банку Канади Тіфф Маклем сказав, що ШІ вже помітний у показниках валового внутрішнього продукту, на фондовому та облігаційному ринках. За його словами, технологія присутня в усій світовій економіці, а її розвиток лише починається.

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Застереження щодо інвестицій

Водночас учасники зустрічей застерегли від надмірної залежності від інвестицій у ШІ. Голова Федеральної резервної системи США Кевін Ворш назвав штучний інтелект найсуттєвішою зміною для глобальної економіки у своєму житті та наголосив на його значних перевагах. Проте він попередив, що шлях розвитку технології буде нерівним, зокрема через невизначеність щодо її майбутньої ринкової структури.

Вихід делегацій під час виступу РФ

Під час засідання керівного комітету МВФ у суботу низка делегацій залишила залу, коли міністр фінансів держави-агресора Російської Федерації Антон Силуанов почав виступати російською мовою. Про це повідомили три обізнані джерела.

За словами одного зі співрозмовників, серед тих, хто вийшов, були представники Європейського Союзу. Інше джерело повідомило, що залу покинули майже десяток делегатів, зокрема представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії. Вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, як зазначає видання, ускладнило роботу Міжнародного валютно-фінансового комітету та не давало йому змоги ухвалювати спільні заяви протягом наступних років.

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