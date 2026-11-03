Good Law Project готує позов через визначення IHRA у школах — Jerusalem Post

У Великій Британії неурядова організація Good Law Project заявила про намір оскаржити в суді рекомендацію уряду заохочувати школи й коледжі Англії ухвалювати робоче визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті про Голокост (IHRA). Про це повідомляє Jerusalem Post.

Рекомендація стала частиною ширшого пакета реформ, підготовленого після перевірки проявів антисемітизму в англійських школах і коледжах. У висновках перевірки зазначено, що заклади освіти мають визнавати антисемітизм окремою категорією шкоди.

Висновки перевірки

За її даними, кожен п’ятий учень або студент повідомив, що був свідком антисемітизму. Водночас про багато випадків не повідомляли ані учні та студенти, ані викладачі, оскільки не були впевнені, що на інциденти належно відреагують.

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Позиція організації

У понеділок Good Law Project надіслала британському уряду лист із можливими підставами для оскарження та запитом про додаткову інформацію щодо політики. Організація заявила, що рішення про подання позову залежатиме від відповіді уряду.

Good Law Project також заявила, що школи мають юридичні обов’язки не просувати партійні політичні погляди та захищати свободу висловлювання. Організація розкритикувала визначення IHRA, стверджуючи, що воно перешкоджає критиці Ізраїлю. Про обговорення з палестинськими батьками, учнями та науковцями перед зверненням до уряду повідомляла сама організація.

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