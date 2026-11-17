Google заявила, що російськомовні хакери, ймовірно, здійснили першу повністю автоматизовану кібератаку із застосуванням штучного інтелекту. За даними компанії, вони націлилися на французькі вебсайти у сферах медіа, розваг та освіти.

Автоматизація пошуку вразливостей

Як повідомляє Politico Europe, підрозділ Google з аналізу кіберзагроз зафіксував використання ШІ для повної автоматизації пошуку вразливостей та їх експлуатації без участі людини. У компанії заявили, що виявили такий випадок уперше.

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Зловмисники налаштували серію ШІ-агентів, які безперервно порівнювали програмний код до і після встановлення виправлень, знаходили вразливості та автоматично створювали способи їх використання. Google описала хакерів як російськомовних: у виявленій технічній документації використовувалася російська мова.

Можливий переломний момент

Раніше навіть найсучасніші моделі ШІ не могли самостійно здійснювати кібератаки від початку до кінця: їм була потрібна участь фахівців, які спрямовували роботу систем або виправляли помилки. Politico Europe зазначає, що цей випадок може стати переломним моментом у використанні ШІ для кібератак. До цього ШІ переважно допомагав хакерам пришвидшувати атаки та точніше обирати цілі.

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