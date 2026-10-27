Горилу Білі, яку викрали ще дитинчам, готують до повернення в дику природу — CNN

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Зоозахисники врятували західну рівнинну горилу на ім’я Білі, яку браконьєри викрали ще в ранньому віці. Нині тварина проходить адаптацію в центрі порятунку, а згодом її планують повернути до природного середовища.

Фахівці досі не можуть точно визначити, де народилася Білі. Серед можливих місць її походження — Камерун, Габон або Республіка Конго. Імовірно, браконьєри могли вбити багатьох або навіть усіх членів її родини, щоб забрати дитинча й продати його. Майже все своє життя горила провела в центрі порятунку тварин на півдні Нігерії.

В серпні 2023 року неурядова організація Focused Conservation провела таємну операцію, яка завершилася арештом і засудженням двох чоловіків.

Білі, якій було лише кілька місяців, вилучила Спеціальна служба митного контролю Нігерії. Митники не знали, що з нею робити і як про неї піклуватися.

Білі відвезли до центру реабілітації диких тварин “Дрілл Ранч”. За словами приматологині Ліндсі Маесс, тварина була хвора й вкрита грибковою інфекцією. Проте випадок Білі можна назвати “дивом”, адже “понад 80% горил, які потрапляють до рук торговців, не виживають”.

Маесс пояснила, що дитинчата, які стають жертвами торгівлі, залишаються без важливого для розвитку материнського молока і стають надзвичайно вразливими до хвороб. Деякі з них перестають їсти й втрачають сили через сильний емоційний стрес.

Психологічна травма Білі була дуже глибокою. Вона починала кричати, щойно бачила коробку чи клітку, а перші три місяці спала, міцно притулившись до зоозахисників.

Допомогли Білі два шимпанзе, яких також вилучили в торговців. Вони стали для неї “найкращими друзями” і допомогли їй “вийти зі своєї шкаралупи”.

Однак, зоозахисники розуміли, що Білі не може бути в центрі постійно. 21 вересня цього року горилу перевезли до заповідника Чімпунга (Республіка Конго). Коли тварину випустили у вольєр, вона стрімко вибігла на відкритий простір, а потім потягнулася до доглядальника, який узяв її на руки й заніс у ліс.

Ветеринарка Ребека Атенсія поділилася, що Білі дуже добре освоїлася й проявила себе як “дуже стійка молода горила”.

Заповідник має як криті, так і відкриті вольєри, що охоплюють лісові та саванні території. Після 40 днів карантину та проходження медичного огляду горилу познайомлять із молодшою ​​самицею, на ім’я Мозамбік, яка вже мешкає в заповіднику. Разом вони зможуть розвивати свої соціальні навички та вчитися відповідної поведінки.

Якщо все піде за планом, згодом обох горил можуть перевезти до заповідника Лесіо-Луна (Республіка Конго) – природоохоронної території площею 173 000 гектарів.

“Ми сподіваємося, що з часом ця група зможе пройти повний курс реабілітації та реінтродукції, щоб зрештою повернутися до життя в дикій природі. Вони отримають другий шанс на нормальне життя”, – зазначила докторка Атенсія.

Незаконна торгівля на 20 мільярдів доларів

Осиротілі горили колись були побічними у торгівлі м’ясом диких тварин, але сьогодні немовлята частіше стають мішенями для торгівлі.

Focused Conservation – це некомерційна організація, що базується в США, яка працює над викриттям мереж торгівлі дикими тваринами. Купівля та продаж часто здійснюється у відкритому інтернеті, і люди “відкрито” рекламують тварин.

Нігерія це ключовий пункт для вивезення диких тварин із континенту: мертвих тварин (або вироби з них) зазвичай відправляють морем, а живих – повітряним транспортом.

Нещодавно країна розробила національну стратегію боротьби зі злочинами проти дикої природи та лісових ресурсів, що передбачає посилення правоохоронних заходів та навчання представників судової системи. У 2021 році митна служба створила Спеціальний відділ у справах дикої природи (Special Wildlife Office – SWO) – слідчий підрозділ, що працює в партнерстві з організацією Focused Conservation. Саме завдяки цій співпраці вдалося вилучити Білі.

За оцінками Інтерполу, щорічний обсяг злочинів, пов’язаних із дикою природою, сягає 20 мільярдів доларів. У період із 15 вересня по 15 жовтня 2025 року було вилучено майже 30 000 живих тварин, зокрема понад 200 приматів.

Джерело: CNN.

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