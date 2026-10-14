GovTech і Google DeepMind розробляють систему виявлення ШІ-шахрайства — Channel NewsAsia

У Сінгапурі урядове технологічне агентство GovTech спільно з Google DeepMind розробляє систему виявлення шахрайства із застосуванням штучного інтелекту безпосередньо на пристроях у реальному часі. Про ініціативу на Singapore International Cyber Week повідомила міністерка цифрового розвитку та інформації Джозефін Тео, передає Channel NewsAsia.

Виявлення маніпуляцій на пристрої

За словами Тео, технологія має розпізнавати ознаки маніпуляцій на ранньому етапі, щоб уберегти потенційних жертв від втрати коштів або облікових даних. Вона додала, що особисті повідомлення користувачів при цьому мають залишатися на їхніх пристроях.

Міністерка зазначила, що протидія шахрайству ускладнилася через використання зловмисниками ШІ. Вона наголосила, що шахрайська схема може починатися в соціальних мережах, продовжуватися у месенджері та телефонній розмові, а завершуватися переказом грошей через фінансову установу. Тому, на її думку, захисні механізми різних організацій мають бути пов’язані між собою.

GovTech і поліція Сінгапуру вже застосовують ШІ в системі Scam Analytics and Tactical Intervention System. Вона щодня перевіряє та оцінює понад 600 тисяч вебсайтів, витрачаючи на кожен лічені секунди, а щомісяця протидіє близько 20 тисячам шкідливих сайтів. Систему також розширили на підозрілі мобільні номери та онлайн-платформи.

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Підготовка до квантових ризиків

Окремо Тео повідомила про заходи з підготовки до ризиків, пов’язаних із квантовими обчисленнями. За її словами, достатньо потужні квантові комп’ютери в майбутньому можуть зламати частину криптографічного захисту фінансових операцій, конфіденційних комунікацій і цифрових систем.

Агентство кібербезпеки Сінгапуру в червні оприлюднило орієнтири переходу на квантово-безпечні рішення для власників критичної інформаційної інфраструктури. Очікується, що вони завершать міграцію до 2031 року. Для інших організацій Сінгапур планує видати рекомендації, щоб вони рухалися до квантово-безпечної міграції до 2035 року.

Також влада запустить грантову програму Quantum-Safe Kickstarter Grant для тестування квантово-безпечних рішень у реальних умовах. Пріоритет нададуть власникам критичної інформаційної інфраструктури. Програма діятиме з 1 листопада до 31 жовтня 2027 року, а тривалість кожного підтриманого пілотного проєкту не перевищуватиме шести місяців.

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