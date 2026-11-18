У Вроцлаві, Польща, футболісти збірної Польщі прокоментували майбутнє головного тренера Яна Урбана після нічиєї 1:1 зі Швецією в Лізі націй УЄФА. Цей матч завершив виступ польської команди в турнірі. Про заяви гравців у змішаній зоні стадіону Tarczyński Arena повідомляє Interia Sport.

Позиція Зелінського

Пйотр Зелінський, який вивів команду на поле з капітанською пов’язкою через відсутність Роберта Левандовського у стартовому складі, позитивно оцінив співпрацю з Урбаном. Півзахисник «Інтера» назвав тренера хорошим фахівцем і людиною та сказав, що хотів би його подальшої роботи зі збірною.

Водночас Зелінський зазначив, що футболісти частково впливають на майбутнє тренерського штабу своїми виступами. За його словами, команда збирається заради перемог, має стати сильнішою в березні, а участь у Лізі націй дала їй важливий досвід.

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Коментарі Шиманьського та Беднарека

Себастьян Шиманьський заявив, що за каденції Яна Урбана польська збірна показала, що здатна грати у футбол, хоча в окремих моментах їй ще потрібно багато чого покращити. Він не став прогнозувати рішення щодо тренера та додав, що не помітив особливо емоційного ставлення Урбана до матчу зі Швецією.

Захисник Ян Беднарек назвав природними спекуляції навколо тренера за відсутності результатів. Він наголосив, що команда вірить у можливість вийти зі складного періоду як збірна та група людей, оскільки всі гравці прагнуть досягати успіхів.

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