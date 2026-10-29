Правозахисна організація Global Rights Compliance (GRC) заявила, що в Росії, державі-агресорі, діє мережа посередників, які пропонують компаніям працівників із КНДР. За даними ABC News, розслідування тривало дев’ять місяців: представники GRC під прикриттям спілкувалися з учасниками мережі, якою, за твердженням організації, керує московський бізнесмен Володимир Соколов.

GRC стверджує, що посередники беруть із компаній комісію від 100 до 150 тисяч рублів за кожного працівника з КНДР. За даними організації, ці люди можуть працювати до 12 годин на добу шість або сім днів на тиждень, а більшу частину заробітку передають північнокорейському режиму.

Схема зі студентськими візами

У звіті йдеться, що громадяни КНДР нібито в’їжджають до Росії за студентськими візами, оформлюються до коледжів, які фактично не відвідують, а потім їх направляють на підприємства. Російське законодавство з 2020 року дозволяє іноземним студентам працювати під час навчання.

На думку GRC, така схема дає змогу обходити передбачені санкціями ООН обмеження на працевлаштування громадян КНДР за кордоном і водночас позбавляє їх захисту російського трудового законодавства. Організація також повідомила, що перед направленням працівників до компанії її мають перевірити представники КНДР.

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Соколов не відповів на запит про коментар, зазначили автори звіту. Інший пов’язаний із мережею бізнесмен заперечив існування системи примусової праці, назвавши громадян КНДР студентами, які проходять практичну підготовку на виробництві, а виплати — академічними стипендіями.

Робота для воєнної економіки

GRC заявила, що виявила працівників із КНДР на алюмінієвому підприємстві, яке має контракти з великими оборонними постачальниками. Організація також отримала фотографії працівників на виробництві продуктів, де виготовляють сухі пайки для російських військових; у GRC припускають, що громадяни КНДР могли пакувати ці пайки.

За оцінкою Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, оприлюдненою раніше, працівники з КНДР за кордоном могли забезпечити режиму від 450 до 800 мільйонів доларів США торік для його ядерної програми. Група оцінювала загальну кількість таких працівників у світі від 35 тисяч до 101 тисячі, переважно в Китаї та Росії.

Рада ЄС нещодавно внесла Володимира Соколова до санкційного списку за сприяння діяльності, що підтримує збройні програми КНДР, а також за порушення або обхід санкцій ООН. Обмеження передбачають замороження активів і заборону на в’їзд до Євросоюзу.

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