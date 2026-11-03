Гренландія схвалила угоду зі США та Данією про безпеку — Global News Canada

Парламент Гренландії схвалив угоду зі США та Данією про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. За угоду проголосували 16 депутатів, ще семеро утрималися, повідомляє Global News Canada.

Більша військова присутність США

Тристороння домовленість відкриває шлях до розміщення більшої кількості американських баз у Гренландії. Її мета — посилити військову присутність Сполучених Штатів на острові, водночас зберігши Гренландію під контролем Данії.

Угода також діятиме, якщо Гренландія в майбутньому вирішить здобути незалежність. Рішення ухвалили після кількох місяців тиску з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав до входження автономної території Данії до складу Сполучених Штатів.

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Підписання та ратифікація

Президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали документ у вересні на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Пізніше цього місяця угоду має обговорити парламент Данії. Вона набуде чинності після завершення необхідних парламентських процедур у Королівстві Данія разом із Гренландією.

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