0:00 / 0:00

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс знову закликав Велику Британію повернути мармурові скульптури Парфенона, які зберігаються в Британському музеї.

Він заявив, що повернення та об’єднання античних пам’яток є національною метою Греції, а їхнє місце — в Афінах, поруч із храмом, для якого вони були створені.

Скульптури, відомі також як мармури Елгіна, понад 200 років тому вивіз британський дипломат лорд Елгін. Греція вважає їх незаконно вивезеними, тоді як Велика Британія відмовляється повертати експонати з колекції Британського музею.

Джерело: Euronews

У Греції прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відкинув запропонований Британським музеєм формат домовленості щодо мармурів Парфенона.

Професор Оксфордського університету Ален Горіелі поставив під сумнів поширене пояснення вигинів Парфенона в Афінах, Греція, за яким їх нібито створили для виправлення оптичних ілюзій.

Центральна археологічна рада Греції рекомендувала не схвалювати тимчасову позику 12 скульптур Парфенона з трьох грецьких музеїв до Скульптурної колекції Лібіґгаус у Франкфурті. Рада розглянула запит 1 вересня та проголосувала проти після того, як дізналася, що ці експонати планували показати поруч із двома скульптурами, наданими Британським музеєм.

Читай нас у