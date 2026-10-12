Грінкевич у Варшаві має попередити Росію про здатність НАТО відбити напад — France 24

У Варшаві, Польща, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич у понеділок має попередити Росію — державу-агресора — про спроможність Альянсу відбити будь-який можливий напад. Про це повідомляє France 24.

Плани стримування НАТО

За словами посадовців НАТО, американський генерал на безпековій конференції у Варшаві викладе свою «теорію перемоги» у разі потенційної атаки. Речник Грінкевича, полковник Мартін О'Доннелл, минулого тижня заявив, що її суть полягає у збереженні переваги НАТО відповідно до планів стримування та оборони Альянсу.

За його словами, в умовах нестабільного та складного глобального безпекового середовища необхідно вже зараз створювати умови для стримування агресії, а за потреби — для перемоги в разі нападу.

Очікується, що виступ Грінкевича не розкриє багато нових деталей оборонної стратегії НАТО. Він має надіслати сигнал Москві та запевнити союзників Альянсу на його східному фланзі. НАТО наголошує, що є оборонним союзом і не має наміру атакувати Росію.

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Гібридні дії Москви

Західні посадовці заявляють, що Москва веде гібридну кампанію саботажу та втручання проти держав, які підтримують Україну у війні проти Росії. Побоювання посилилися після низки резонансних інцидентів, зокрема виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Німеччини.

За оцінкою західних посадовців, такі дії Москви стали необачнішими на тлі зупинки просування російських сил в Україні та можуть призвести до значних людських втрат. НАТО традиційно не розкриває деталей оборонних планів на випадок нападу Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте минулого місяця закликав союзників зберігати спокій і підтримувати Україну. Водночас європейські країни готуються до можливого скорочення американської військової присутності в Європі, оскільки Пентагон переглядає розміщення сил на континенті. Результати цього процесу очікують наприкінці року.

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