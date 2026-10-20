Громадянська коаліція лідирує в опитуванні у Польщі з 27,8% — Interia

У Польщі Громадянська коаліція отримала 27,8% підтримки в опитуванні Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS, проведеному на замовлення Polsat News. Друге місце посіла партія Право і справедливість із 19,1%, третє — Конфедерація з результатом 12,7%. Про це повідомляє Interia.

Результати опитування

Порівняно з попереднім дослідженням IBRiS для Polsat News, проведеним у серпні, підтримка Громадянської коаліції практично не змінилася: тоді вона становила 27,5%. Рейтинг Права і справедливості зріс на 2,2 відсоткового пункту, тоді як Конфедерація втратила 1,7 відсоткового пункту.

Конфедерація Корони Польської набрала 11,4%, що на 2 відсоткові пункти більше, ніж у серпні. Лівиця отримала 7%, партія «Розвиток Плюс» — 5,8%, а Польська селянська партія — 5,1%. Усі ці політичні сили, за результатами опитування, подолали б п’ятивідсотковий виборчий бар’єр для окремих партій.

Поза бар’єром залишилися партія Razem із 3,8% та Polska 2050 із 0,5%. Ще 6,8% респондентів не визначилися, за кого голосували б. За даними дослідження, явка становила б 64,5%.

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Відмінності за віком і статтю

Громадянську коаліцію підтримали 36,4% опитаних жінок і 19,1% чоловіків. Водночас Конфедерація мала вищу підтримку серед чоловіків — 16,7% проти 8,8% серед жінок. Конфедерація Корони Польської отримала 16,4% серед чоловіків та 6,6% серед жінок.

Найбільшу підтримку Конфедерація має серед виборців віком 18–29 років — 37,4%. Серед респондентів віком понад 70 років перше місце посідає Право і справедливість із 42,2%. Громадянська коаліція лідирує у вікових групах 40–49, 50–59 та 60–69 років, а серед людей віком 30–39 років найвищий результат має Конфедерація Корони Польської.

Загальнонаціональне опитування провели 14–16 жовтня 2026 року методом стандартизованих комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю CATI на вибірці 1000 осіб.

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