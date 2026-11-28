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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на критику через призначення російського посадовця Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України, своїм заступником. Очільник агентства заперечив політичний характер рішення, назвавши його звичайним кадровим питанням.

За словами Гроссі, призначення громадянина певної країни на керівну посаду в міжнародній організації не означає підтримки політики цієї держави.

«Призначаючи людину, я не призначаю політику й не винагороджую країну», – стверджує він.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що міжнародні організації залучають фахівців із різних держав, а їхні співробітники мають діяти незалежно від національних урядів, відповідно до Статуту ООН.

Гроссі також нагадав, що посаду, яку має обійняти Ферапонтов, раніше обіймав інший росіянин. За його словами, тоді кадрове рішення не викликало такого суспільного резонансу.

«Це звичайне кадрове питання», – заявив керівник агентства.

Водночас Гроссі визнав, що розуміє занепокоєння, які виникають через призначення на тлі російсько-української війни.

Ферапонтов має обійняти посаду заступника генерального директора МАГАТЕ та очолити Департамент ядерної енергетики. Раніше Міністерство закордонних справ України виступило проти такого кадрового рішення.

У дипломатичному відомстві наголосили, що призначення Ферапонтова на одну з найвищих посад в агентстві може сприяти легітимізації російської окупації українських ядерних об'єктів.

Про це повідомляється в інтерв'ю Гроссі BBC, уривки якого оприлюднило The Kyiv Independent.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдним призначення підсанкційного російського чиновника на посаду заступника генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Йдеться про росіянина, який причетний до спроб легалізації окупації Запорізької атомної електростанції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі призначивросійського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики. Рішення ухвалили попри заперечення України, низки західних країн і заклики міжнародних організацій.

Раніше Міненерго засудило плани МАГАТЕ призначити на топпосаду підсанкційного росіянина.

Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію окупації Запорізької АЕС.

Нагадаємо, генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції у Відні, Австрія. Зустріч відбулася на полях Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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