Група учнів анонсувала блокування шкіл у Франції з понеділка — Channel NewsAsia

Учнівська група «Ліцеїсти!» заявила, що з понеділка, 2 листопада, у Франції відновиться кампанія блокування ліцеїв. Її керівник П’єр Сурза повідомив, що найбільш масштабними акції мають стати у вівторок, однак деякі навчальні заклади можуть заблокувати вже в перший день після двотижневих канікул, повідомляє Channel NewsAsia.

Акції після канікул

31 жовтня сотні тисяч людей, серед яких були учні ліцеїв і студенти, вийшли на демонстрації по всій Франції. Це був третій поспіль вікенд протестів. Рух проти зростання цін сформувався після кількох тижнів учнівських акцій через погіршення умов навчання та нерівність.

Представниця студентської спілки Union Etudiante Сабрін Харбач 31 жовтня також заявила, що блокування університетів і ліцеїв відбудуться у вівторок та четвер.

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Реакція на пропозиції уряду

Уряд раніше оголосив про низку заходів у відповідь на вимоги протестувальників: заміну платформи вступу до університетів і надання позик на ремонт шкільних будівель. Учні вважають ці пропозиції недостатніми.

Президент Емманюель Макрон закликав до спокійного відновлення навчання, заявивши, що молодь почули. Водночас Сурза сказав, що президент не дослухався до учнів. За його словами, запропоновані зміни до платформи вступу не розв’язують проблему нестачі місць у вищій освіті, а скорочення наповнюваності класів стосуватиметься лише десятих класів, хоча протестувальники вимагали цього для всіх вікових груп.

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