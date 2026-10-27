Групи ШІ витратили $15 млн на вибори до Конгресу США — CNBC

У США політичні групи, пов’язані з індустрією штучного інтелекту, витратили майже 15 млн доларів на загальновиборчі перегони до Конгресу. Прихильники швидшого розвитку ШІ та менш жорстких уніфікованих правил витратили близько 8 млн доларів, тоді як групи, що виступають за посилені запобіжники та ширші повноваження штатів, — близько 6,9 млн доларів, повідомляє CNBC з посиланням на звітність Федеральної виборчої комісії станом на 20 жовтня.

Протистояння всередині індустрії

У 25-му окрузі Флориди демократа Джареда Московіца та республіканця Скотта Сінгера підтримували політичні структури з протилежними підходами до регулювання ШІ. Під час праймеріз пов’язаний із мережею Leading the Future комітет Think Big витратив 310 тис. доларів на підтримку Московіца. Водночас суперкомітет Defending Our Values, який виступає за суворіші правила безпеки ШІ та більшу роль штатів, витратив майже 857 тис. доларів на підтримку Сінгера і ще 740 тис. доларів — проти одного з його опонентів на праймеріз.

Leading the Future створили у серпні 2025 року, маючи понад 100 млн доларів заявлених зобов’язань від представників технологічного сектору. Серед них — Andreessen Horowitz, президент OpenAI Грег Брокман і його дружина Анна, а також співзасновник Perplexity і Palantir Джо Лонсдейл. Мережа використовувала демократичний комітет Think Big та республіканський American Mission для підтримки кандидатів, які виступають за швидше впровадження ШІ та проти різних правил у штатах.

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Основні витрати припали на праймеріз

Найпомітніше зіткнення відбулося на демократичних праймеріз у 12-му окрузі Нью-Йорка. Think Big витратив 8,3 млн доларів, намагаючись не допустити обрання члена законодавчих зборів штату Алекса Бореса, автора важливих норм штату щодо безпеки ШІ. Комітет Jobs and Democracy, підтриманий Anthropic, витратив близько 15 млн доларів на підтримку Бореса. Попри це Борес програв Міці Лашеру з результатом 35% проти 39%.

За підрахунками CNBC, мережа Leading the Future повідомила про приблизно 26 млн доларів незалежних витрат на праймеріз і близько 8 млн доларів на загальних виборах. Групи, орієнтовані на посилення запобіжників, витратили 32,1 млн доларів на праймеріз і 6,9 млн доларів на загальновиборчі перегони. Загалом близько 74% із приблизно 78,5 млн доларів, витрачених цими структурами на федеральних кандидатів у поточному циклі, припало саме на праймеріз.

Опитування CNBC All-America Economic Survey показало, що 52% зареєстрованих виборців вважають: компаніям слід призупинити розробку передового ШІ до ухвалення Конгресом відповідних правил. За продовження розробки без такої паузи висловилися 32% респондентів. Ще 63% заявили, що виступали б проти будівництва дата-центру ШІ в межах 10 миль від їхнього житла.

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