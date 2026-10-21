Грузія призначила нового спецпредставника з питань відносин із Росією

0:00 / 0:00

У Грузії призначили нового спеціального представника прем’єр-міністра з питань відносин із Росією.

Ним став перший заступник міністра закордонних справ Георгій Зурабашвілі.

Про призначення заявив прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе. Посада залишалася вакантною з грудня 2025 року, коли її залишив Георгій Каджая.

За словами Кобахідзе, серед пріоритетів Тбілісі — мирне врегулювання конфлікту з Росією, розвиток торговельно-економічних зв’язків і постійний діалог із гуманітарних питань. Він наголосив, що призначення не означає початку нового етапу у відносинах із Москвою та не пов’язане з торговельними обмеженнями щодо грузинських компаній.

Зурабашвілі продовжить обіймати посаду в Міністерстві закордонних справ, але у відносинах із Росією представлятиме Грузію як спеціальний представник прем’єра.

Джерело: SOVA

Громадянину Росії Денису Куланіну дозволили залишити Грузію та виїхати до третьої країни. Тбіліський міський суд постановив не видворяти його безпосередньо до Росії та надав сім днів для добровільного виїзду.

Служба державної безпеки Грузії відкрила кримінальне провадження за статтею про саботаж через масштабну кампанію дезінформації, спрямовану проти російських туристів. За версією слідства, у соціальних мережах поширювалися неправдиві повідомлення про нібито ворожу поведінку жителів Грузії щодо громадян Росії.

Читай нас у