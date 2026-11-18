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19 листопада 2026 року Rockstar Games випускає Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Від прем’єри попередньої номерної частини минуло понад 13 років. За цей час GTA 5 стала однією з найуспішніших ігор в історії, а її онлайн-режим перетворився на окремий багаторічний бізнес.

В Україні GTA 6 стане доступною опівночі 19 листопада. Видавець Take-Two вже повідомив, що попередні замовлення перевищують його початкові очікування. На нову частину покладають великі фінансові сподівання, хоча сама розробка зайняла роки та неодноразово змушувала компанію переглядати плани.

UA.News розповідає, як GTA 6 пройшла шлях від першої концепції до прем’єри, чому її вихід двічі переносили, які суми називають серед витрат на виробництво й маркетинг та чи зможе новинка повторити комерційні результати GTA 5 і Red Dead Redemption 2.

Як Rockstar створювала GTA 6: від Project Americas до сучасного Вайс-Сіті

Історія розробки GTA 6 почалася задовго до першого офіційного анонсу. У 2015 році невелика група співробітників Rockstar вирушила до Маямі, щоб вивчити місто, його архітектуру, місцеву культуру та навколишні райони. За розповідями керівників студії The Guardian, на цьому етапі проєкт мав назву Project Americas і значно ширшу географію, ніж гра, яку підготували до релізу.

Початкова концепція передбачала великі території Північної та Південної Америки. Згодом розробники відмовилися від цього задуму й сконцентрували історію на вигаданому штаті Леоніда. Його центральна локація — Вайс-Сіті, сучасна версія міста, яке гравці пам’ятають за GTA: Vice City 2002 року. Основою нового світу стала Флорида: великі міста, туристичні райони, узбережжя, острови, автомагістралі та заболочені території.

При цьому відлік від 2015 року охоплює й ранні дослідження. Основні сили Rockstar на той час працювали над Red Dead Redemption 2, випущеною в жовтні 2018 року. Після її завершення значна частина фахівців перейшла до GTA 6. Саме тоді новий проєкт отримав набагато більше ресурсів. Rockstar об’єднала роботу різних студій над спільним відкритим світом, де численні системи потрібно було узгоджувати між собою.

У лютому 2022 року компанія вперше офіційно підтвердила активну розробку наступної Grand Theft Auto. На той момент Rockstar ще не показувала ні персонажів, ні назви гри. У вересні того ж року сталася одна з найгучніших подій в історії проєкту: після несанкціонованого доступу до систем студії в інтернет потрапили десятки відео з ранніх збірок GTA 6. На записах глядачі побачили незавершені сцени, тестування механік і технічні елементи майбутньої гри.

Повноцінно представити GTA 6 на власних умовах Rockstar змогла у грудні 2023 року, коли випустила перший трейлер. Він показав Вайс-Сіті, злочинний світ Леоніди та головну героїню Люсію. Другим центральним персонажем став Джейсон. Історію побудували навколо кримінальної пари, яка після невдалого пограбування опиняється втягнутою у небезпечні події.

Порівняно з GTA 5 тут змінився підхід до головних персонажів. У грі 2013 року можна було перемикатися між Майклом, Франкліном і Тревором, чиї історії поступово перетиналися. У GTA 6 в центрі перебувають взаємини Люсії та Джейсона. За словами розробників, гравець зможе впливати на розвиток їхніх стосунків, а деякі ситуації в сюжеті залежатимуть від того, як персонажі взаємодіють один з одним.

Ще одна відмінність полягає в деталізації оточення. Під час передрелізних демонстрацій журналістам показували, як мешканці реагують на звернення героїв, розмовляють між собою та змінюють поведінку залежно від подій навколо. Rockstar намагається перенести у велике сучасне місто той рівень уваги до дрібниць, який раніше продемонструвала в Red Dead Redemption 2. Для цього розробникам довелося створювати не просто додаткові об’єкти, а нові взаємодії між ними.

Чому GTA 6 переносили двічі та як змінювалися дати релізу

Після виходу першого трейлера Rockstar планувала представити GTA 6 у 2025 році. Конкретної дати тоді не називали, але цього було достатньо, щоб геймери й інвестори почали готуватися до великого релізу. У травні 2025 року студія змінила плани. Прем’єру перенесли на 26 травня 2026-го, пояснивши рішення необхідністю додаткового доопрацювання.

Через пів року відбулося друге перенесення. 6 листопада 2025 року Rockstar оголосила нову дату — 19 листопада 2026-го. Компанія знову пояснила затримку роботою над якістю й завершальним поліруванням гри. Від початкового анонсу 2025 року до нинішнього релізу очікування фактично продовжилося ще приблизно на рік.

У жовтні 2026 року Bloomberg опублікував великий матеріал про створення GTA 6 з інтерв’ю керівників Rockstar. Із їхніх розповідей випливає, що на момент першого трейлера студія справді орієнтувалася на запуск у 2025 році. Пізніше команда повідомила керівництву, що завершити проєкт до початкового терміну не вдасться.

Причину тривалого виробництва добре пояснює сам принцип роботи відкритого світу. У звичайній сюжетній сцені розробник приблизно знає, де буде персонаж і що побачить гравець. У GTA людина може відхилитися від маршруту, викрасти автомобіль, влаштувати погоню або почати взаємодіяти з випадковими мешканцями. Кожна така дія запускає інші системи — поведінку поліції, дорожній рух, анімацію, фізику та реакції оточення.

Для Rockstar перенесення великих релізів уже стало звичною практикою. GTA 5 спочатку планували на весну 2013 року, але випустили у вересні. Red Dead Redemption 2 анонсували на осінь 2017-го, згодом перенесли на весну 2018-го, а фінальний реліз відбувся 26 жовтня 2018 року. Обидві гри після цього встановили комерційні рекорди, тому студія продовжує дотримуватися підходу, за якого завершення масштабного проєкту важливіше за початковий календар.

Тривала розробка також порушує питання організації праці. Після виходу Red Dead Redemption 2 Rockstar критикували через надмірні понаднормові години. Компанія згодом повідомляла про зміни у виробничих процесах. Однак напередодні виходу GTA 6 у британських офісах триває голосування щодо визнання профспілки, а трудовий конфлікт після звільнення частини працівників став предметом судового розгляду.

Скільки коштувала GTA 6 та як її бюджет порівнюють із GTA 5 і Red Dead Redemption 2

Витрати на GTA 6 стали окремою темою обговорення ще до виходу гри. За оцінками Reuters та галузевих аналітиків, Rockstar могла витратити на проєкт понад $1 млрд. У мережі також поширювалася цифра $2 млрд. Проте в жовтневому інтерв’ю Bloomberg керівниця видавничого напряму Rockstar Дженніфер Колбе відкинула твердження, що створення гри обійшлося більш ніж у $1,5 млрд. Точну суму компанія не розкрила.

Масштаб витрат пояснюється насамперед тривалістю виробництва та кількістю залучених фахівців. Над сучасним блокбастером Rockstar працюють програмісти, дизайнери світу, художники, сценаристи, аніматори, актори, спеціалісти зі звуку та тестувальники. Частина команди створює сюжетні місії, інші працюють над поведінкою мешканців міста, транспортом, фізикою, погодою та технічними інструментами.

Особливість GTA 6 полягає в тому, що всі ці елементи мають працювати одночасно у великому світі. Rockstar витрачає кошти не тільки на створення окремих локацій, а й на їхнє об’єднання в єдину систему. Ще одна велика стаття витрат — багаторічне тестування, оптимізація для консолей і підготовка проєкту до масового запуску.

Для порівняння, у 2013 році шотландське видання The Scotsman оцінювало розробку та маркетинг GTA 5 у £170 млн, що тоді відповідало приблизно $265 млн. Над грою працювали близько п’яти років, а її основними платформами на момент виходу були PlayStation 3 та Xbox 360. Команда створила великий Лос-Сантос, три сюжетні лінії, десятки видів транспорту й численні додаткові заняття.

Red Dead Redemption 2 стала ще дорожчим виробництвом. За галузевими оцінками, її створення та реклама могли коштувати приблизно $370–540 млн. Гру розробляли близько восьми років, залучивши різні студії Rockstar. Значну частину ресурсів витратили на реалістичне відтворення природи, життя поселень, поведінки тварин і другорядних персонажів.

Якщо порівнювати наведені оцінки, GTA 6 може бути в кілька разів дорожчою за GTA 5 і помітно дорожчою за Red Dead Redemption 2. Це демонструє, наскільки змінилися масштаби великих ігрових виробництв за останнє десятиліття. Водночас обидві попередні гри Rockstar показали, що величезні вкладення можуть приносити прибутки протягом багатьох років після прем’єри.

Маркетинг GTA 6: як Rockstar перетворила трейлери на глобальні події

Просування GTA 6 розпочалося задовго до відкриття передзамовлень. Rockstar традиційно обмежує кількість офіційних матеріалів про свої найбільші проєкти. Така стратегія створює навколо кожного трейлера окрему інформаційну подію, яку обговорюють ігрові медіа, блогери та користувачі соціальних мереж.

Показовим став перший трейлер у грудні 2023 року. За даними Take-Two, відео зібрало понад 93 млн переглядів на YouTube за першу добу, встановивши рекорд серед немузичних роликів. Головними об’єктами обговорення стали повернення до Вайс-Сіті, головні герої та деталізація міського середовища.

Другий трейлер, опублікований 6 травня 2025 року, продемонстрував ще більшу аудиторію. За інформацією видавця, відео зібрало понад 475 млн переглядів на різних платформах протягом 24 годин. Rockstar використала цей ролик для докладнішого знайомства гравців із Люсією та Джейсоном, а також із місцями, де розгортатиметься історія.

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У 2026 році компанія поступово перейшла від окремих анонсів до повноцінної кампанії перед запуском. У червні відкрили передзамовлення, а 27 серпня випустили розширену презентацію GTA 6. Її спочатку показали на Netflix, після чого відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі та сайті Rockstar. Так компанія змогла охопити не лише традиційну ігрову аудиторію, а й користувачів великої стримінгової платформи.

Наступним етапом став релізний трейлер 15 жовтня. Паралельно Rockstar просувала офіційний саундтрек, музику ігрових радіостанцій, тематичні колекції одягу та сувенірну продукцію. Компанія використовує впізнаваний образ Вайс-Сіті як окремий бренд, який можна просувати навіть серед людей, що не збираються купувати гру в день виходу.

21 листопада Rockstar разом із PlayStation проведе спеціальний музичний фестиваль у Маямі. Місто, яке стало основним прототипом Вайс-Сіті, таким чином перетворюється на частину рекламної кампанії. Під час заходу заплановані виступи артистів, пов’язаних з офіційним саундтреком гри.

Комерційна складова кампанії також відрізняється від попередніх частин. У США стандартне видання GTA 6 коштує $79,99, а Ultimate Edition — $99,99. Дорожче видання пропонує додатковий ігровий контент. Для запуску підтверджено PlayStation 5 та Xbox Series X/S, тоді як дата окремого релізу для ПК ще не оголошена.

Чи перевершить GTA 6 успіх GTA 5 та скільки заробить Take-Two

Найважливішим комерційним орієнтиром для GTA 6 залишається попередня частина серії. Grand Theft Auto V вийшла 17 вересня 2013 року та практично відразу встановила рекорди. За офіційною інформацією Take-Two, роздрібні продажі гри перевищили $800 млн за першу добу, а всього за три дні досягли $1 млрд.

На цьому комерційна історія GTA 5 не завершилася. Rockstar перевипустила гру для наступних поколінь PlayStation та Xbox, а також для персональних комп’ютерів. У результаті один проєкт охопив кілька поколінь ігрового обладнання й продовжив продаватися навіть через десять років після прем’єри.

За останньою квартальною звітністю Take-Two, станом на листопад 2026 року GTA 5 перевищила 230 млн проданих і поставлених у торговельні канали копій. Це робить її однією з найуспішніших відеоігор в історії.

Важливою частиною цього результату стала GTA Online. Багатокористувацький режим регулярно отримував нові місії, пограбування, транспорт, нерухомість та інші можливості. Гравці могли купувати внутрішньоігрову валюту за реальні гроші. Так Rockstar створила модель, за якої прибутки надходять не тільки від продажу початкової копії гри, а й від подальшої активності аудиторії.

Red Dead Redemption 2 також показала високі результати, хоча розвивалася за іншою моделлю. За перші три дні після запуску в жовтні 2018 року гра принесла понад $725 млн роздрібних продажів. До 2026 року її загальний тираж перевищив 85 млн копій. Вестерн став прикладом того, як масштабна сюжетна гра може залишатися комерційно успішною протягом років завдяки якості світу й стабільному інтересу аудиторії.

Для GTA 6 Rockstar намагається поєднати ці два напрями: масову популярність сучасного кримінального світу GTA та деталізацію, яку компанія відпрацювала в Red Dead Redemption 2. У найближчі дні головним показником стануть стартові продажі, однак для фінансового результату не менш важливим буде те, наскільки довго гравці залишатимуться зацікавленими після завершення основної історії.

9 листопада 2026 року керівництво Take-Two повідомило, що передзамовлення GTA 6 значно перевищують попередні очікування компанії. Видавець розраховує на рекордні фінансові результати у 2027 фінансовому році, який завершиться 31 березня 2027-го.

Особливо показовим стане квартал із жовтня до грудня 2026 року, коли відбудеться реліз. На нього Take-Two прогнозує $3,35–3,5 млрд net bookings. Саме результати цього періоду дозволять оцінити, наскільки швидко нова частина почне повертати вкладені кошти.

Перші результати продажів покажуть, чи вдалося GTA 6 перевершити рекордний старт GTA 5. Але масштаб справжнього успіху стане зрозумілим пізніше — коли Rockstar розкриє подальші плани розвитку гри, а Take-Two опублікує фінансові результати вже після релізу.

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