Губернатор Аляски наказав розслідувати можливе залучення однофамільця сенатора — CNBC

Губернатор Аляски у США Майк Данліві доручив Департаменту громадської безпеки штату розслідувати, чи порушувало закон ймовірне залучення до перегонів за місце в Сенаті США кандидата, який має те саме ім'я, що й чинний сенатор-республіканець Ден Салліван. Сенатор балотується на переобрання.

Як повідомляє CNBC, рішення Данліві стало реакцією на публікацію The New York Times. За даними газети, співробітники кампанії кандидатки від Демократичної партії Мері Пелтоли та старші радники Демократичного сенатського передвиборчого комітету (DSCC) нібито допомагали переконати колишнього вчителя Дена Саллівана балотуватися, щоб відтягнути голоси від чинного сенатора.

Позиція кампанії Пелтоли

Кампанія Пелтоли та DSCC заперечили причетність до кампанії колишнього вчителя. Данліві заявив, що нова інформація суттєво підтверджує попередні висновки Відділу виборів Аляски, який раніше перевіряв побоювання щодо можливої плутанини серед виборців.

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Відділ виборів спочатку не допустив кандидата до праймеріз, однак суддя штату скасував це рішення. Верховний суд Аляски залишив його в силі, тож кандидат отримав право бути в бюлетені.

Позов Міністерства юстиції

Паралельно Міністерство юстиції США подало позов із вимогою тимчасово заборонити негайну сертифікацію результатів виборів до Сенату, на які могла вплинути плутанина через двох кандидатів зі схожими іменами. Суддя Шерон Глісон дозволила кампанії Пелтоли та DSCC долучитися до справи.

Кампанія Пелтоли, DSCC і виборчі посадовці Аляски просять відхилити позов до дня голосування 3 листопада. Виборчі органи штату заявили в судових документах, що вжили заходів для розрізнення кандидатів у бюлетені: колишнього вчителя вказано як Daniel J. Sullivan Jr., а чинного сенатора — як Dan S. Sullivan із позначкою про статус зареєстрованого республіканця та чинного посадовця.

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