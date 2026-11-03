Губернатор ДеСантіс назвав війну в Ірані тягарем для республіканців — The Hill

У США губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що війна в Ірані стала серйозним тягарем для кандидатів від Республіканської партії на проміжних виборах. Про це він сказав у понеділок увечері в ефірі SiriusXM у розмові зі спортивним і політичним коментатором Стівеном А. Смітом, повідомляє The Hill.

Ціни на пальне

За словами ДеСантіса, конфлікт спричинив підвищення вартості бензину, що особливо відчувають люди робітничих професій. Він закликав республіканців не ігнорувати вплив війни на ціни, оскільки, на його думку, виборці не повірять політикам, які заперечуватимуть очевидне для них зростання витрат.

У вівторок середня ціна бензину у США сягнула 4,11 долара за галон — це рекордний показник для дня виборів. The Hill пов’язує високі ціни передусім із закриттям Ормузької протоки, важливого маршруту світового транспортування нафти. Видання зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає питання протоки в переговорах щодо завершення війни; обсяги постачання нафти зросли порівняно з початком бойових дій, однак ціни залишаються високими.

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Ризики для партії

ДеСантіс також заявив, що Трамп ішов на вибори 2024 року з обіцянкою не розпочинати нових воєн. На його думку, через затяжну війну в Ірані частина прихильників Республіканської партії «відсторонилася» від політики. Він додав, що продовження війни до завершення президентського терміну Трампа може ускладнити для республіканців наступний виборчий цикл у 2028 році.

Відповідаючи на запитання про можливі зміни в політиці партії у разі поразки на виборах, ДеСантіс назвав штучний інтелект, дата-центри та великі технологічні компанії. Він заявив, що республіканці мають більше орієнтуватися на інтереси малого бізнесу та людей, які працюють.

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