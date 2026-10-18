Губернатор Кісільйоф заявив про повернення пероністів до влади — Buenos Aires Times

Губернатор провінції Буенос-Айрес Аксель Кісільйоф заявив на мітингу в Ла-Матанса, Аргентина, що пероністський рух знову прийде до влади в країні. Виступ відбувся в День вірності пероністів, тоді як представники різних фракцій опозиційного руху провели окремі заходи, повідомляє Buenos Aires Times.

Заклик до реорганізації руху

Кісільйоф закликав прихильників реорганізувати пероністський рух і створити політичну альтернативу уряду президента Хав’єра Мілея напередодні виборів наступного року. Він заявив, що готовий подорожувати країною та взяти на себе обов’язки, необхідні для відбудови руху.

55-річний губернатор офіційно не оголошував про висунення на виборах, однак його вважають імовірним кандидатом від Хустисіалістської партії — головної партії пероністського руху. Він також закликав соратників зосередитися на протидії уряду Мілея, а не на внутрішніх суперечках.

Кісільйоф розкритикував тісне зближення адміністрації Мілея з Вашингтоном і заявив, що Аргентина не має отримувати вказівки від іншої країни.

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Окремий захід у Ресістенсії

На іншому заході в місті Ресістенсія, столиці провінції Чако, був присутній національний депутат Максімо Кіршнер разом із колишнім губернатором Чако та нинішнім сенатором Хорхе Капітанічем. Лідер організації La Cámpora розкритикував політиків, які, за його словами, виголошують промови про боротьбу, але відступають за перших труднощів.

Кіршнер заявив, що для відновлення опозиції недостатньо лише єдності, і закликав активістів ходити від дверей до дверей та працювати на місцях. Обидва політики згадали колишню президентку Крістіну Фернандес де Кіршнер, яка відбуває покарання за вироком у корупційній справі під домашнім арештом. Кісільйоф назвав її ув’язнення несправедливим, а Максімо Кіршнер заявив про зростання її політичної підтримки.

День вірності пероністів

День вірності щороку відзначають 17 жовтня на згадку про масову мобілізацію 1945 року, яка домоглася звільнення Хуана Перона з-під варти та стала однією з ключових подій в історії перонізму. Прихильники Фернандес де Кіршнер також планували зібратися біля її помешкання в Буенос-Айресі, де вона перебуває під домашнім арештом.

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