Губернатор пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карім Кунді доручив вжити заходів щодо відповідальних за обвал даху приватної школи в районі Дір-Колоні в Пешаварі. Унаслідок трагедії, що сталася у четвер, загинули щонайменше 30 дітей і вчителька, ще понад 50 людей дістали поранення, повідомляє The Express Tribune.

Дані про школу

Під час наради під головуванням губернатора комісар Пешавара повідомив, що власник школи взяв в оренду земельну ділянку площею 16 марла на 10 років і звів на ній будівлю навчального закладу. Школу зареєстрували у 2026 році, однак її адміністрація не дотрималася встановлених стандартних операційних процедур.

Кунді закликав виявити та перевірити будівлі, споруджені без затверджених планів. Він зазначив, що муніципальні адміністрації техсілів можуть перевіряти споруди в місті та контролювати дотримання будівельних норм.

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Вимоги безпеки

Губернатор доручив профільним відомствам забезпечити суворе дотримання вимог безпеки під час заснування приватних шкіл і будівництва їхніх приміщень. Він також вимагав посилити виконання правил реєстрації та вимог безпеки для приватних навчальних закладів.

Влада має вжити заходів щодо шкіл, які працюють без реєстраційних сертифікатів, і визначити належні покарання за порушення. Кунді доручив підготувати нове законодавство для регулювання діяльності приватних шкіл та подати звіт упродовж 15 днів. Також він наголосив на потребі прозорого управління й ефективного нагляду за такими закладами.

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