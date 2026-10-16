Губернатор Таїзу заявив про зупинку станцій електро- та водопостачання — Anadolu Agency

У Таїзі, Ємен, зупинилися станції електро- та водопостачання, а також служби вивезення сміття. Губернатор провінції Набіль Шамсан заявив, що це сталося через блокування хуситами ввезення пального до міста, повідомляє Anadolu Agency.

Заява про блокаду міста

За словами Шамсана, хусити тримають Таїз в облозі та перекрили всі дороги до міста протягом останніх 15 днів. Він також заявив, що місцеві лікарні не можуть надавати медичну допомогу пацієнтам через нестачу медикаментів і медичних матеріалів.

Ризики для жителів і переселенців

Губернатор попередив, що ситуація може погіршитися для близько 4 мільйонів жителів Таїзу та внутрішньо переміщених осіб. За його словами, гуманітарні організації не можуть дістатися до цих людей.

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Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька інших провінцій. Наступного року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду.

Від липня напруженість поблизу Таїзу посилилася, а урядові сили та хусити неодноразово вступали в сутички навколо міста. Із 5 жовтня урядові сили проводять наступ «Світанок Ємену», який має на меті відновити державні інституції з-під контролю хуситів і повернути контроль над Саною.

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