Губернатор Техасу Ебботт визнав поразку демократці Хінохосі — Anadolu Agency

У Техасі чинний губернатор-республіканець Грег Ебботт визнав поразку на виборах губернатора від демократки Джини Хінохоси. Її перемога повертає демократам посаду губернатора штату вперше з 1995 року, повідомляє Anadolu Agency.

Підрахунок голосів триває

Ебботт заявив, що зателефонував Хінохосі та привітав її після ознайомлення з результатами в усіх округах Техасу. За його словами, хоча частину голосів ще мають підрахувати, математично він уже не зможе перемогти на виборах.

Республіканець також повідомив, що допомагатиме Хінохосі та її команді в перехідний період. Ебботт обіймав посаду губернатора з 20 січня 2015 року. У промові він сказав, що найбільше пишається можливістю бути губернатором Техасу протягом 12 років.

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Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Ебботт не програв би вибори, якби в останні шість місяців своєї політичної кар’єри не став, за його формулюванням, RINO — республіканцем лише за назвою. Трамп також написав, що Ебботт повернувся до своєї початкової формули і це, за словами президента, «мало непривабливий вигляд».

За повідомленнями американських медіа, демократи також здобули посади губернаторів штатів Айова та Огайо: Роб Сенд і Емі Актон перемогли своїх суперників-республіканців відповідно.

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