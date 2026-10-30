Губернатор Техасу Ебботт запропонував обмеження для дата-центрів — The Hill

Губернатор Техасу Грег Ебботт запропонував нові обмеження для дата-центрів, зокрема вимоги щодо водоефективних технологій і скасування податкових пільг. Як повідомляє The Hill, це відбувається на тлі дискусій щодо будівництва інфраструктури для штучного інтелекту в сільських громадах Техасу та Огайо.

Спротив у сільських громадах

Жителі сільських районів висловлюють занепокоєння можливим навантаженням дата-центрів на місцеві енергомережі, шумом і розташуванням об’єктів поблизу житлових будинків та шкіл. За дослідженням Pew Research Center, оприлюдненим у квітні, 67% запланованих проєктів дата-центрів мають розміщуватися у сільській місцевості.

В Огайо опір таким проєктам став помітною темою кампанії до Сенату. Колишній сенатор-демократ Шеррод Браун виступає проти дата-центрів у боротьбі з чинним сенатором-республіканцем Джоном Хастедом, якого критикували за попередню підтримку таких проєктів. Внутрішня записка Національного республіканського сенаторського комітету, яку першою отримала Axios, назвала дата-центри головним тягарем для кампанії Хастеда.

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Опитування в Огайо і Техасі

Опитування Bowling Green State University показало, що 75% респондентів в Огайо виступають проти спорудження дата-центрів у своїх громадах, а 78% підтримують мораторій на нові об’єкти до проведення додаткових досліджень.

У Техасі жовтневе опитування Університету Техасу та Texas Politics Project зафіксувало, що 66% сільських респондентів не підтримують будівництво дата-центрів у своїх громадах, тоді як 17% висловилися за. Комісар сільського господарства Техасу Сід Міллер заявив NewsNation, що розвиток дата-центрів може коштувати республіканцям голосів на виборах.

Ебботт раніше просував Техас як центр розвитку штучного інтелекту: у 2025 році він оголосив про нові інвестиції Google у дата-центри. Його суперниця на губернаторських виборах, демократка Джина Інохоса, також критикує політику губернатора щодо інфраструктури для ШІ.

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