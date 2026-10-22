Губернаторка Нью-Йорка приєднала штат до програми освітніх податкових кредитів — Fortune

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул приєднала штат до федеральної програми Education Freedom Tax Credit, що передбачає податкові кредити за грошові пожертви на освітні стипендії. Нью-Йорк став 31-м штатом-учасником програми та другим, який приєднав губернатор-демократ, після Колорадо. Про це повідомляє Fortune.

Гокул заявила, що не хоче відмовлятися від коштів, які можуть допомогти дітям. Водночас вона наголосила, що штат братиме участь лише за умови, що вигоду отримають усі школи та учні, зокрема учні державних шкіл.

Як працюватиме податковий кредит

Програму створив закон One Big Beautiful Bill Act, підписаний президентом США Дональдом Трампом у липні 2025 року. З 1 січня 2027 року платники податків зможуть отримувати федеральний податковий кредит до 1700 доларів за грошові пожертви схваленим організаціям, що надають стипендії. Запропоновані правила передбачають, що подружжя зі спільною декларацією зможе отримати до 3400 доларів сукупно.

Податковий кредит зменшує федеральні податкові надходження, але не фінансується з бюджетів штатів. Губернатори мають щороку підтверджувати участь, аби учні їхніх штатів могли претендувати на стипендії. Водночас платники податків можуть жертвувати кошти організаціям у штатах-учасниках незалежно від місця проживання.

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Умови та реакція

У Нью-Йорку право на стипендії матимуть учні з родин, чий дохід не перевищує 300% медіанного валового доходу для відповідної місцевості. За оцінкою City Journal, це приблизно 309 тисяч доларів у Бронксі та 510 тисяч доларів в окрузі Вестчестер. Видання також оцінює кількість потенційних учасників у понад 2,7 млн учнів.

Стипендії можна буде витрачати на навчання у приватних і релігійних школах. Учні державних шкіл зможуть оплачувати репетиторство, послуги спеціальної освіти, книжки й технології. Коаліція Scholarships for All New Yorkers із посиланням на прогноз Education Reform Now заявила, що програма може забезпечувати учням Нью-Йорка 1,5 млрд доларів на рік, якщо в ній братиме участь третина платників податків, які мають право на кредит.

Керівники демократів у законодавчих органах штату закликали Гокул відмовитися від участі. Зокрема, вони заявляли, що федеральні правила можуть обмежити можливості Нью-Йорка встановлювати запобіжники та контролювати, які школи, витрати й види фінансування підпадатимуть під програму. Найбільша профспілка вчителів штату New York State United Teachers назвала її програмою ваучерів для приватних шкіл.

Міністерство фінансів США прогнозує, що до 2030 року через програму щороку можуть надходити майже 26 млрд доларів пожертв. Водночас Об’єднаний комітет Конгресу США з питань оподаткування оцінює втрати податкових надходжень у 25,9 млрд доларів за десять років.

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