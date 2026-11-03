Губернаторка штату Нью-Джерсі заборонила портам приймати танкери з російським дизелем - Bloomberg

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Губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл застерегла Портове управління Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а також операторів місцевих терміналів від приймання російського дизельного пального.

Чиновниця наголосила, що домовленість Президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо імпорту пального та видача відповідних ліцензій суперечать федеральному закону 2022 року, який забороняє ввезення російських енергоресурсів.

За даними моніторингу судноплавства, щонайменше один танкер із російським дизелем наразі прямує до узбережжя штату. У своєму зверненні Мікі Шеррілл підкреслила, що Нью-Джерсі задіє всі юридичні та регуляторні важелі для недопущення таких вантажів на свою територію, а проти підприємств, які сприятимуть незаконному ввезенню, будуть застосовані штрафні санкції у розмірі вартості товару.

Джерело: Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Однак бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і репутаційних втрат.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

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