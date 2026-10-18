Губернаторки Кенії шукають підтримки для двох гендерних законопроєктів — Nation Kenya

У Кенії жіночий губернаторський альянс G7 планує залучити міжпартійну підтримку для ухвалення двох законопроєктів про внесення змін до Конституції. Ініціативу очолюють губернаторки округів Кіріньяга та Хома-Бей Енн Вайгуру і Гледіс Ванга.

Як повідомляє Nation Kenya, губернаторки планують звертатися не лише до окремих парламентарів, а й до лідерів партій, представлених у парламенті. Вони прагнуть, щоб обидва документи стали законами до загальних виборів 2027 року.

Зміни для Національної асамблеї

Перший документ — Constitution of Kenya (Amendment) Bill, 2025, зареєстрований у Національній асамблеї під номером 29. Він передбачає зміни до статті 97 Конституції: пропонується створити спеціальні місця, щоб серед депутатів, обраних в одномандатних округах, частка представників однієї статі не перевищувала двох третин.

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Законопроєкт також змінює статтю 90 Конституції та встановлює механізм розподілу спеціальних місць для жінок за партійними списками. Кількість таких місць пропонують визначати після оголошення результатів загальних виборів.

Партійні списки та представництво людей з інвалідністю

Другий документ — Constitution of Kenya (Amendment) (No. 2) Bill, 2025, зареєстрований у Сенаті під номером 16. Він також стосується статті 90 та передбачає прозоріший і демократичніший порядок участі членів партій у формуванні списків кандидатів.

Законопроєкт містить формули для дотримання принципу, за яким представники однієї статі не можуть становити понад дві третини складу, а також положення про щонайменше 5% представництва людей з інвалідністю в Національній асамблеї та Сенаті. Вайгуру заявила, що виконання гендерного правила є конституційним обов'язком, а не поступкою жінкам. За даними видання, після ухвалення Конституції Кенії більш як 11 парламентських спроб запровадити це правило не дали результату.

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