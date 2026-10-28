Гутерреш призначив російського дипломата на важливу посаду в ООН

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 27 жовтня призначив представника Росії Гліба Десятникова заступником генерального секретаря з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій. Про це повідомили в ООН.

«Десятников приносить на цю посаду понад 35 років досвіду в галузі міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки, набутого під час роботи в урядових структурах, у сфері багатосторонньої дипломатії та в регіонах, що постраждали від конфліктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2018 року Десятников обіймав посаду посла Російської Федерації в Йорданії. До цього був заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки міністерства закордонних справ Російської Федерації (2010-2018 рр.).

Раніше росіянин обіймав посади старшого радника з питань Близького Сходу та Північної Африки у постійному представництві Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку (2004-2010), начальника відділу з питань Іраку та Йорданії у міністерстві закордонних справ (2000-2004), а також працював у посольстві Російської Федерації в Йорданії у 1997-2000 роках. У період з 1994 по 1997 рік він також кілька разів працював у спеціальній комісії Організації Об’єднаних Націй з Іраку.

«Десятников має ступінь магістра з міжнародних відносин, здобуту в Московському державному інституті міжнародних відносин, Російська Федерація. Окрім рідної російської мови, пан Десятников вільно володіє англійською та арабською мовами», – додається у заяві.

Десятников координуватиме напрям протимінної діяльності ООН і роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій по всьому світу.

Джерело: ООН

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