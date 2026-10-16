Гутерреш закликав зробити припинення вогню в Газі постійним — The Hindu

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 5 жовтня 2026 року у США закликав зробити припинення вогню в Газі постійним. Заява пролунала напередодні третьої річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, що стався 7 жовтня 2023 року.

Заклик до постійного припинення вогню

У заяві Гутерреш сказав: «Настав час зробити припинення вогню постійним. Настав час забезпечити гуманітарну допомогу у великих масштабах. І настав час поважати міжнародне право».

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Генсек ООН також закликав до політичного шляху, який приведе до тривалого миру в усьому регіоні.

Втрати та переміщення

Гутерреш заявив, що палестинці в Газі зазнали «масштабних втрат життя, переміщення та руйнувань». У своїй заяві він не уточнив кількості загиблих палестинців. Про заяву генсека ООН повідомляє The Hindu.

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