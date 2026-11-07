Honda представила електричний гірський велосипед RN0 — Electrek

Honda представила свій перший преміальний електричний гірський велосипед RN0 на виставці EICMA 2026 у Мілані, Італія. Модель японська компанія розробила спільно з німецьким виробником висококласних електровелосипедів ROTWILD, повідомляє Electrek.

RN0 отримав монококову раму з вуглецевого волокна та характерний задній маятник конструкції gull-arm. Його розробили з урахуванням досвіду Honda у створенні мотоциклетних шасі. Вага велосипеда становить приблизно 24 кг.

Оснащення та електропривод

Електровелосипед обладнали передньою вилкою FOX 36 FLOAT Factory Kashima з ходом 160 мм і заднім амортизатором FOX FLOAT X Factory Kashima. Колеса DT Swiss H1900 SPLINE мають різний діаметр: 29 дюймів спереду та 27,5 дюйма ззаду. За гальмування відповідають чотирипоршневі гальма Shimano DEORE XT.

RN0 використовує новий силовий агрегат Shimano вагою 2,3 кг. Його максимальна потужність становить 750 Вт, а крутний момент — до 100 Нм. Велосипед також отримав батарею ємністю 720 Вт·год.

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Автоматична допомога під час їзди

Система Shimano AUTO ASSIST може змінювати рівень підтримки двигуна залежно від рельєфу та дій велосипедиста, а AUTO SHIFT автоматично перемикає передачі для підтримання належного каденсу. Функція Assist Carryover короткочасно продовжує роботу електроприводу після припинення обертання педалей, що може допомагати під час подолання каміння, коріння та інших перешкод.

У верхню трубу рами вбудовано кольоровий дисплей діагоналлю 2,2 дюйма. Модель має порт USB-C, підтримує застосунок Shimano для налаштування параметрів двигуна та функцію електронного блокування. Ціну RN0 Honda поки не оголосила.

Компанія вже працювала над гірськими велосипедами на початку 2000-х років. Її гоночний даунхільний велосипед RN01 у 2005 році здобув загальну перемогу в серії Кубка світу UCI з маунтенбайку, однак Honda не випустила цю модель для споживачів.

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