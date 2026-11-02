Hypersonica залучила €100 млн на розробку гіперзвукових ракет — Der Spiegel

Німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, штаб-квартира якого розташована у Фельдкірхені поблизу Мюнхена, залучив 100 млн євро в раунді фінансування Series B. Кошти надали американські венчурні фонди Lightspeed Ventures і General Catalyst, а також чинні інвестори, зокрема лондонська європейська компанія Plural, повідомляє Der Spiegel.

Компанія має намір до 2029 року перетворити свій прототип HS-1 на готову до застосування гіперзвукову зброю та налагодити серійне виробництво. За словами співзасновника і керівника Hypersonica Філіппа Керта, ракети мають посилити європейське стримування потенційних атак з боку Російської Федерації — держави-агресора.

Випробування прототипу

Під час першого тестового польоту в Норвегії у лютому прототип HS-1 розвинув швидкість, що у шість разів перевищує швидкість звуку, але пролетів лише 300 км. Ракета також не мала системи керування — цієї ключової можливості стартап ще не досяг.

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Наступні випробування Hypersonica планує провести у 2027 році, зосередившись на керуванні та маневреності. У перспективі НАТО розраховує на європейські гіперзвукові ракети, здатні уражати цілі на відстані приблизно 2 тис. км.

Власний двигун і можливі замовники

Hypersonica також планує створити власний твердопаливний ракетний двигун. Керт назвав великі ракетні прискорювачі критичним дефіцитним компонентом для НАТО. Перший політ HS-1 відбувся з двигуном, розробленим Німецьким центром авіації та космонавтики і компанією Bayern-Chemie, однак, за інформацією видання, DLR припинив співпрацю зі стартапом.

Раніше Hypersonica залучила трохи більш як 25 млн євро. Der Spiegel називає Німеччину та Велику Британію можливими першими замовниками компанії. Наприкінці жовтня офіс стартапу відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який ознайомився зі станом проєкту.

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