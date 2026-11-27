Польська «Ягеллонія» з Білостока зіграла внічию 1:1 із «Сандерлендом» на виїзді в Англії у п’ятому турі основного етапу Ліги Європи. Усі голи були забиті після перерви: господарів на 47-й хвилині вивів уперед Тимур Тутєров, а на 52-й Каміль Юзьвяк зрівняв рахунок.

Голи після перерви

У першому таймі команди не забили. Уже на четвертій хвилині Нік Прелец завдав першого удару в площину воріт, однак голкіпер «Сандерленда» Робін Рефс упорався з м’ячем. Близькими до гола були й господарі: після помилки оборони Малик Фофана обіграв воротаря Славоміра Абрамовіча та віддав передачу Нілсону Ангуло, чий удар по порожніх воротах заблокував Юкі Кобаяші.

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На початку другого тайму Тутєров завершив головою швидку атаку «Сандерленда». Втім, «Ягеллонія» відповіла за п’ять хвилин: захисники англійської команди припустилися помилки, якою скористався Юзьвяк. Він обійшов Рефса і з гострого кута відправив м’яч у ворота.

Статистика матчу

За Interia Sport, «Сандерленд» завдав 16 ударів проти 12 у суперника, з яких сім і п’ять відповідно були в площину воріт. Володіння м’ячем було майже рівним — 51% у господарів і 49% у польського клубу. Перед цією грою «Ягеллонія» мала одну перемогу та три поразки в турнірі.

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