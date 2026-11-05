Як православна віра Святослава Юраша впливає на його погляди на Бога, війну та релігійну свободу

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Незалежний журналіст і координатор Diplomatic Legal Hub (DLH) Скотт Дуглас Джейкобсен поспілкувався зі Святославом Юрашем про Бога, православне християнство, відмову від атеїзму та значення революції й війни. Під час розмови Юраш поділився своїми поглядами на Святу Трійцю, Святе Письмо, молитви за померлих, релігійну свободу, традиції предків і передачу духовних та моральних цінностей дітям.

В інтерв’ю також порушувалися питання батьківства, співпраці церков, авторитету Ватикану, участі релігійних діячів у політичному житті та української єдності. Юраш пояснив, як віра впливає на його особистий світогляд і політичну позицію.

Святослав Юраш — український народний депутат, народився 16 лютого 1996 року у Львові. У 2019 році був обраний до Верховної Ради під №27 у списку партії «Слуга народу», хоча на момент обрання був безпартійним. Він став наймолодшим депутатом Верховної Ради IX скликання.

Юраш займався організацією комунікацій під час Євромайдану, співпрацював із міжнародними медіа, служив у Збройних силах України та очолює парламентський підкомітет з питань зв’язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном. Його військова служба, зокрема, включала участь у 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар».

Бог і відмова від атеїзму

Скотт Дуглас Джейкобсен: Почнімо з головного. Що для вас Бог?

Святослав Юраш: Він — причина всього і сенс усього. Він — те, що можна осягнути, але водночас те, що дає розуміння, не піддаючись раціональному поясненню. Хотів би я бути кращим богословом.

Коли я розмовляю з людьми, які знали мене в період мого войовничого атеїзму, то намагаюся пояснити це доступно, використовуючи такі поняття, як Всесвіт, доля, космос тощо.

Можна говорити про всі ці речі, а потім повернутися до витоків — до того, як наші предки розуміли світ, і говорити про першопричину всіх явищ, якою є Бог.

Джейкобсен: А коли ви були войовничим атеїстом, ким для вас був Бог?

Юраш: Чимось, що потрібно відкинути, подолати, відсунути заради світлого майбутнього, яке обіцяли пророки атеїзму початку XXI століття, такі як Крістофер Гітченс, Річард Докінз та багато інших.

Джейкобсен: Що ви відчуваєте, озираючись на той період свого життя і розуміючи, де перебуваєте зараз?

Юраш: Смуток. Смуток. Шкодую, що тоді ставив запитання не з бажання зрозуміти, а через гнів і заперечення.

Адже розуміння — це те, чого ніколи не буває забагато. Хотів би я ставити ці запитання людям, які вже пройшли через подібні внутрішні суперечності.

Тоді я шукав не стільки розуміння, скільки боротьби, як це робить майже кожен хлопець у підлітковому віці.

Тепер я прагну цього розуміння. І не думаю, що його можна просто здобути. Його потрібно прожити.

Це розуміння має поєднуватися з усім, що накопичили попередні покоління, — з усвідомленням Альфи й Омеги.

Свята Трійця та Святе Письмо

Джейкобсен: Як ви поєднуєте Ісуса Христа, Бога та Святе Письмо?

Юраш: Бог — це Альфа й Омега, а Ісус Христос — це Бог. Ми, знову ж таки, діти Ісаї. Ми віримо у Святу Трійцю.

Тобто йдеться не лише про Бога та Ісуса Христа, а й про Святого Духа. Вони єдині.

І коли це усвідомлення приходить до тебе, ти маєш упокоритися перед усім цим і намагатися жити відповідно до Слова, викладеного у Святому Письмі, у Біблії.

Жити так, щоб дякувати Йому за все отримане і поширювати Його славу в нашому світі.

Але, знову ж таки, я не богослов. Мушу перепросити. Хотів би, щоб ви взяли інтерв’ю в мого батька, який присвятив усе життя вивченню релігій.

Я витратив половину своєї юності на боротьбу з релігійністю, а потім значну частину часу — на переосмислення всіх тих юнацьких банальностей, які сам собі створив у пошуках сенсу.

Війна, православна віра та пам’ять про загиблих

Джейкобсен: Як революція та війна продемонстрували вам ціннісний вакуум того часу?

Юраш: Вони показали мені, що пояснювати все випадковостями, банальностями чи збігами обставин недостатньо.

Потрібно шукати щось глибше, щось більше, те, що допоможе краще зрозуміти ці події та їхню історію.

І релігія в цьому допомагає.

Особливо та релігія, яка є фундаментальною для мене, моєї родини та всього шляху, завдяки якому я з’явився на світ.

Православне християнство для мене — найкращий підхід, оскільки воно пояснює надзвичайно багато не лише про сьогодення, а й про минуле та майбутнє.

Джейкобсен: Більшість українців знають когось, хто був поранений, загинув або змушений залишити свій дім через війну. Як ви відчуваєте вдячність за те, що вижили й можете продовжувати служити під час війни?

Юраш: Я думаю про цих українців і про те, чого вони прагнули.

Вони, безумовно, мріяли про те, щоб Україна продовжувала свій шлях, зберігала незалежність і свободу, попри всі труднощі рухалася до кращого життя.

І коли ти намагаєшся втілити ці мрії в реальність, це стає способом вшанувати цих людей.

Щодо релігії, то саме в цьому полягає радість православної традиції.

Вона дає всі ці маленькі речі, які насправді є набагато більшими й глибшими, ніж здаються на перший погляд.

Коли ти береш свічки в церкві, запалюєш їх, згадуєш цих людей і молишся за них, просиш, щоб вони мали краще життя у світі, де перебувають тепер, — ти відчуваєш справжню повагу до них.

Ти відчуваєш, що принаймні можеш їм послужити.

Навіть якщо вже не можеш до них дотягнутися, ти можеш попросити всемогутні сили дарувати їм те, чого вони прагнули, і те, чим є Бог, — любов у тому іншому світі, до якого вони перейшли.

Захист України та релігійна свобода

Джейкобсен: Чому, з біблійного погляду, захист України — це не просто допустима, а необхідна справа?

Юраш: Хотів би, щоб мій батько був тут і відповів на це запитання. Він має відповідні знання і міг би процитувати конкретні місця зі Святого Письма.

Але якщо говорити з біблійного погляду, то ми боремося за свободу, зокрема за свободу віросповідання.

Росіяни на кожній території, яку захоплюють, чітко демонструють, що не поважають жодного способу поклоніння Богові, окрім того, який практикують і контролюють самі.

Українці всіх конфесій об’єдналися, щоб захищати свободу в християнському контексті — право сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне.

Незалежно від того, чи це протестанти, римо-католики, греко-католики або представники різних православних церков.

Усе це ґрунтується на тому, що українці мають свободу сповідувати свою віру.

І саме навколо цього об’єднуються представники всіх конфесій.

Такі інституції, як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, мають чітке бачення того, що відбувається.

Україна повинна продовжувати боротьбу за ці свободи, адже вони забезпечують українцям право існувати й надалі жити як спільнота, об’єднана у своїй вірі у Всевишнього.

Міжконфесійна співпраця та українська державність

Джейкобсен: Як ви об’єднуєте християн, юдеїв і мусульман в Україні, водночас протистоячи постмодерністським силам?

Юраш: Йдеться не стільки про протистояння постмодерністським силам.

Йдеться про повагу до інституцій, які українці різних конфесій, віросповідань та етнічних груп будували протягом тисячоліть.

І коли всі об’єднуються навколо вимоги поважати ці інституції, виявляється, що між різними поглядами існує безліч спільних рис, коріння яких сягає Авраама.

Завдяки цьому легко пояснити свою позицію як українцям, так і світові.

Коли релігійні лідери збираються разом у Конгресі чи Європейському парламенті, вони справді вражають присутніх.

Адже ці люди можуть мати абсолютно протилежні погляди, але водночас виступати єдиним фронтом на підтримку України, її свобод і прагнення до незалежного майбутнього.

Це показує, що не лише політичний клас чи державні інституції, а й церкви об’єднуються для захисту найсвятішого — свободи жити у власній державі.

Незалежно від наших поглядів, релігії, політичних переконань та всього іншого.

Божа воля та традиції предків

Джейкобсен: Як ви тлумачите Божу волю у власному житті?

Юраш: Хотів би я мати ту свободу тлумачення цих питань, яку мають протестанти.

Я намагаюся запитувати про це священника, у якого сповідаюся під час кожної недільної служби.

І коли читаю Біблію, то хоча б частково відчуваю ту фундаментальну повагу, яка давала всім моїм предкам волю жити й виживати попри будь-які випробування.

І я поділяю цю волю.

Джейкобсен: Як відбувався процес переосмислення релігії, що зрештою повернув вас до неї? Іншими словами, як ви повернулися до віри свого батька та предків?

Юраш: Це пов’язано з усвідомленням банальності тих методів, які я використовував.

Можу навести просту метафору.

Коли ти дивишся на будинок, то можеш сказати, що він складається з вікон, стін, цегли й дерева.

Але при цьому не бачити величі завершеного будинку, створеного для того, щоб люди могли милуватися ним, жити в ньому та творити власні неймовірні історії.

І знову ж таки, це підліткова банальність — бачити лише набір матеріалів замість цілісного творіння, яке з них постало.

Роздуми про це, розмови та спроби зрозуміти сутність речей значною мірою змінили мій світогляд.

Я усвідомив мистецтво й геніальність усіх цих інституцій, їхню фундаментальну роль у житті моєї нації та людей, які продовжують традиції своїх предків.

Традиції, що пережили всі жахіття минулого.

Джейкобсен: Чи можете ви тепер назвати свій період войовничого атеїзму часом духовної відірваності від власного коріння?

Юраш: Я намагався вирвати з корінням усі ці основи, але, звичайно, зазнав невдачі.

Тому що, коли борешся з Богом, перемагає Він.

Я був тим блудним сином, який зрештою повернувся до батька, якщо можна провести таке порівняння.

Природний порядок і людський прогрес

Джейкобсен: Що таке природний порядок речей?

Юраш: Не мені визначати природний порядок речей.

Я аж ніяк не натураліст і не богослов, який може розмірковувати про духовну сутність буття.

Суть у тому, що світ стає кращим.

Із покоління в покоління він стає дедалі придатнішим для життя, радіснішим і вільнішим.

Засновники Америки написали чудовий документ, у якому об’єднали ці ідеї навколо прагнення до щастя.

Він уособлює те, чого я бажаю своїй нації, так само як свого часу ці прагнення були основою нового американського проєкту.

Передача релігійних і моральних цінностей дітям

Джейкобсен: Як ви плануєте передавати релігійні та моральні цінності своїм дітям? І як робите це вже зараз? Яким, на вашу думку, має бути правильний спосіб передачі таких цінностей?

Юраш: Потрібно розмовляти з ними, долучати їх до традиції, розповідати, звідки все походить і як сталося, що вони з’явилися на світ.

Розповідати про те, наскільки мало ми насправді знаємо про попередні покоління.

Але водночас пояснювати, що всі ці покоління були частиною традиції, яку охоплює релігія і яка дає їм усе, що вони мають сьогодні.

І знову ж таки, мені боляче від того, що я не богослов і не можу точно все підсумувати, особливо на ходу, як зараз.

Шкодую, що ми не сидимо за кавою, де можна було б обговорити це значно докладніше.

Мене також засмучує сучасна політична реальність, у якій усі намагаються знайти влучні вислови та короткі цитати, здатні легко підсумувати складні речі.

Але на ці теми написано надто багато книжок, адже це фундаментальні питання.

Коли думаєш про Фому Аквінського або грецьких мислителів, які заклали підвалини православної традиції, розумієш, наскільки складними є ці питання.

І я зі своїми спрощеними міркуваннями ніколи не зможу охопити все це повністю.

Співпраця християнських церков у державному управлінні

Джейкобсен: Як забезпечити співпрацю християн у державному управлінні, попри традиційні розбіжності між ними?

Юраш: Потрібно говорити про важливість інституцій.

Кожен, хто виріс в Україні, у селі чи місті, знає, яке центральне місце посідає церква.

Знає, що означає збиратися разом на Великдень чи Різдво, відчувати спільноту, яка має значно глибший сенс, ніж повсякденні дрібниці.

І завдяки цьому легко залучати священників та церковних ієрархів до висловлення позицій щодо різних питань.

Особливо в межах таких інституцій, як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

Її представники мають безліч розбіжностей.

Але коли вони доходять згоди щодо певного питання, це змушує всіх дослухатися.

І вони, безумовно, здатні значно краще за мене пояснити свою позицію щодо всіх цих тем.

Моральний авторитет Ватикану

Джейкобсен: Який моральний авторитет має Ватикан в умовах війни? У чому полягає його важливість?

Юраш: Це запитання краще поставити католикам. Я не належу до їхньої церкви.

Для них непомильність Папи Римського та його авторитет є абсолютними основами їхньої церкви.

Тому саме вони можуть краще відповісти на це питання.

Якщо ж я можу трохи поміркувати, спираючись на свій невеликий — хоча насправді не такий уже й малий — досвід навчання в католицькій школі та життя в місті, де різні напрями католицизму досі залишаються найпоширенішою релігією, то йдеться про зв’язок, який сформував Захід таким, яким ми знаємо його сьогодні.

Адже Церква значно старша за будь-яку європейську державу, не кажучи вже про європейські ідеали.

Саме тому ця інституція має величезний авторитет.

І знову ж таки, апостольське наступництво вказує на те, що саме Святий Дух спрямовує церковних ієрархів, коли вони вирішують, хто стане Папою.

Звідси й походить його авторитет.

Принаймні так можна підсумувати їхній аргумент у моєму дуже спрощеному викладі.

Свобода віросповідання та участь у політиці

Джейкобсен: Як ви відокремлюєте політику від духовних цінностей? Іншими словами, як захищати духовні цінності незалежно від того, в який бік змінюється політична ситуація?

Юраш: На мою думку, якщо спробувати підсумувати глобальну дискусію на цю тему, то існують два поняття: свобода релігії та свобода від релігії.

Надто багато людей у Східній Європі можуть розповісти про жахіття радянського правління, коли влада намагалася нав’язати свободу від релігії в усіх сферах життя.

Це призводило до величезного болю, страждань і руйнувань.

І через це люди втрачали одну з основ свого життя.

Тому прагнути потрібно не свободи від релігії, а свободи віросповідання.

Тобто люди повинні мати можливість жити відповідно до фундаментальних цінностей, які вони успадкували або обрали самостійно, та захищати їх.

І саме таку свободу я хотів би бачити в Україні.

Наша Конституція значною мірою гарантує таку свободу.

Вона не забороняє, наприклад, священникам або людям із релігійними переконаннями брати участь у політиці, займатися політичною діяльністю чи висловлювати свої погляди.

Вона дозволяє кожному — незалежно від того, релігійна це людина чи світська — висловлювати й захищати свою позицію.

Батьківство та сенс життя

Джейкобсен: Як народження дитини змінило ваше сприйняття Святого Отця?

Юраш: Мого власного батька чи Святого Отця?

Джейкобсен: Думаю, можна поговорити і про Небесного Отця, і про Святого Отця, і про вашого біологічного батька.

Юраш: Це неможливо повністю передати словами.

Але коли в тебе народжується дитина, виникає відчуття, ніби ти нарешті відкрив сенс свого життя.

Ти усвідомлюєш те, що є фундаментальним.

Це не означає, що ти станеш ідеальним у цьому.

Але тепер у тебе є всі можливі причини прагнути досконалості, яку ти бачиш у народженні нового життя.

І щороку ти намагаєшся рухатися цим шляхом, щоб ця досконалість розкривалася дедалі більше.

Українська єдність і шлях до перемоги

Джейкобсен: Що зараз найбільше потрібно українській політиці? Єдність.

Юраш: Історично трагедія України полягала в тому, що ми витрачали надто багато часу на боротьбу одне з одним, поки нас знищували.

Але саме зараз ми змогли знайти цю єдність, попри всі розбіжності в кожній сфері: у політиці, церквах, армії та суспільстві.

І завдяки цій єдності Україна змогла витримати натиск російського велетня вже на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

Тому шлях до перемоги полягає в тому, щоб зберігати цю єдність.

І пам’ятати, що росіяни мають цілком конкретні плани щодо всіх нас.

Ми бачили ці плани в тому, що виявляли в різних частинах України.

І ми знаємо з історії, що відбувалося щоразу, коли українці втрачали державність.

Тоді будь-який завойовник отримував можливість робити з нами все, що забажає.

Джейкобсен: На цьому завершимо. Щиро дякую вам за приділений час.

Юраш: Чудово. Чудово. Було дуже приємно поспілкуватися. До скорої зустрічі.

Джейкобсен: Дякую. Навзаєм.

Про автора

Скотт Дуглас Джейкобсен — координатор Diplomatic Legal Hub, канадський журналіст, видавець, редактор та інтерв’юер. У своїй професійній діяльності досліджує питання дипломатії, права, прав людини, науки, секуляризму, культури та сучасних міжнародних відносин.

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