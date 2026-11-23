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Генсек НАТО Марк Рютте застеріг від створення окремої європейської армії на додачу до національних військ і НАТО.

На його думку, це може ускладнити координацію та сповільнити ухвалення рішень у разі російського нападу.

«Від чого я б застерігав – це ситуація, коли всі держави мають власні армії, які співпрацюють у НАТО, а на додачу до цього створюється ще одна велика європейська структура. Бо якщо Путін нападе, нам знадобиться два-три тижні лише на те, щоб домовитися, хто за що відповідає, — і цілком можливо, що він дістанеться Роттердама ще до того, як ми дійдемо згоди», – заявив Рютте.

Він наголосив, що НАТО вже має інтегровану систему командування та управління, яка дозволяє союзникам діяти як єдине ціле в разі застосування п’ятої статті Альянсу.

Також генсек закликав не ділити Європу на східний фланг та решту країн, оскільки сучасні російські ракети здатні досягати практично всіх європейських столиць. За його словами, ракети долетять до Лісабона, Рима чи Гааги лише на п’ять хвилин пізніше, ніж до Таллінна, Варшави чи Гельсінкі.

«Дозвольте мені ще раз сказати всім, хто тут не зі східного флангу: у мене для вас новина. Ви теж на східному фланзі. Цим новітнім російським ракетам потрібно лише на п’ять хвилин більше, щоб долетіти до Лісабона, Рима чи Гааги, мого рідного міста, ніж до Таллінна, Варшави чи Гельсінкі», – сказав Рютте.

«Тож ми всі тут на східному фланзі. Тому припинімо вже цю дискусію про те, чи перебуваєте ви на східному фланзі, чи ні. Ми всі перебуваємо на східному фланзі», – наголосив генсек НАТО.

Джерело: Радіо Свобода.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати кожен сантиметр території Польщі. Його заява пролунала після того, як польська сторона напередодні повідомила про чергове порушення повітряного простору країни.

Нагадаємо, що НАТО планує представити в Польщі оборонну стратегію проти Росії — Interia.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, російська армія в останні місяці щомісяця втрачала понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими. Для порівняння він навів втрати США у В’єтнамі: за 14 років війни там загинули близько 56 тисяч американських військовослужбовців.

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