Ян Урбан визначив склад Польщі на матч із Румунією — Interia Sport

Тренер збірної Польщі Ян Урбан визначив стартовий склад команди на виїзний матч проти Румунії в п’ятому турі дивізіону B Ліги націй. Зустріч відбудеться 14 листопада о 20:45 у Бухаресті. До стартової одинадцятки поляків увійшов капітан команди Роберт Левандовський, повідомляє Interia Sport.

Левандовський зіграє з перших хвилин

У воротах Польщі матч розпочне Бартломей Дронговський. У захисті вийдуть Матті Кеш, Якуб Ківіор, Кацпер Потульський та Оскар Кубяк. У півзахисті зіграють Марцель Регула, Віктор Новак, Себастьян Шиманський, Кароль Свідерський і Нікола Залевський, а на вістрі атаки діятиме Левандовський.

Польська команда має кадрові втрати перед грою. Через стан здоров’я до збірної не викликали воротаря Марціна Булку. Пшемислава Франковського, який став недоступним уже після прибуття до розташування команди, замінив Аркадіуш Пирка. Пйотр Зелінський пропускає матч через застуду та травму стопи, а Ян Беднарек не зіграє через перебір жовтих карток.

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Турнірна ситуація команд

Після чотирьох матчів збірна Польщі має чотири очки. Перед грою з Румунією поляки відставали на чотири пункти від другого місця у групі та зберігали шанси продовжити боротьбу за нього. Румунія посідала останню позицію й потребувала очок, щоб уникнути плей-оф за збереження місця у дивізіоні B.

У попередньому матчі цих команд Польща перемогла Румунію з рахунком 6:0. Тоді Раду Дрегушин отримав червону картку на 22-й хвилині, а Левандовський оформив хет-трик.

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