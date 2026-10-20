Японія дозволила зазначати Тайвань у ліцензіях 322 професій — Taipei Times

У Японії тайванські фахівці від початку цього місяця можуть зазначати «Тайвань» у документах про національні професійні кваліфікації. Зміна стосується 322 професій, зокрема лікарів і медсестер, повідомляє Taipei Times.

Раніше тайванці мали вказувати «Китай» у графі про громадянство на професійних сертифікатах і ліцензіях. Тепер формулювання графи змінили на «громадянство і регіон» або «громадянство тощо», що дає змогу використовувати назву «Тайвань».

Зміни для кваліфікаційних документів

Про нові правила в Токіо оголосила Ліга парламентарів дружби Японія—Тайвань. Її голова, депутат Кеджі Фуруя, назвав реформу суттєвим кроком у відносинах між Японією та Тайванем, водночас зазначивши потребу вдосконалити порядок подання заяв і місцеві адміністративні процедури.

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Голова робочої групи ліги, член Палати радників Хірофумі Такінамі, розповів, що робота над змінами почалася 2022 року після звернень тайванців щодо можливості вказувати Тайвань у японських реєстрах домогосподарств. У травні 2025 року «Тайвань» офіційно включили до графи про громадянство в таких реєстрах.

Потреба поінформувати місцеві установи

За словами Такінамі, оновлення медичних ліцензій здійснюють місцеві центри громадського здоров’я та адміністративні органи. Ліга звернулася до центральної влади з проханням належно поінформувати сервісні центри про нові правила, оскільки місцеві посадовці можуть бути з ними не знайомі.

Тайванський лікар Норіфумі Накадзато, який практикує в Японії, раніше закривав слово «Китай» на своїй медичній ліцензії наліпкою, бо це викликало запитання пацієнтів. Він оцінив кількість тайванських медичних працівників із національними кваліфікаціями в Японії приблизно у 2 тисячі. Ліга також просить не встановлювати граничного строку для подання заяв на зміну запису.

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