Японія і Південна Корея продовжать своп на $10 млрд — The Japan Times

Японія та Південна Корея домовилися продовжити угоду про валютний своп обсягом 10 млрд доларів. Домовленості досягли в Бангкоку, Таїланд, міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма та її південнокорейський колега Лі Хьон Іль під час міжнародних фінансових зустрічей.

Як повідомляє The Japan Times, чинна угода спливає наприкінці листопада. Очікується, що її продовжать ще на три роки — до листопада 2029 року, без зміни ліміту. Водночас Міністерство фінансів Японії не підтвердило тривалість нового періоду дії угоди.

Резерв на випадок фінансової напруги

Валютний своп є механізмом екстреного запозичення. У разі дефіциту доларів Південна Корея зможе обміняти вони на долари з валютних резервів Японії. Японія так само матиме можливість отримати долари в Південній Кореї, надавши єни. Такі операції є тимчасовими: залучені долари необхідно повернути пізніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністри обох країн визнали, що наразі їхні держави мають достатню валютну ліквідність, однак наголосили на значенні свопу як символу тривалої співпраці. Доступ до доларів важливий для банків і компаній, які розраховуються за зовнішніми боргами та здійснюють міжнародні платежі.

Угоду відновили у 2023 році

Попередня двостороння угода про своп припинила дію в лютому 2015 року без продовження на тлі напружених відносин між країнами через історичні й територіальні суперечки. Японія та Південна Корея домовилися відновити механізм у 2023 році, коли їхні відносини почали поліпшуватися, а чинну трирічну угоду підписали у грудні того року.

Продовження домовленості відбувається на тлі значних інвестиційних зобов’язань Сеула перед США в межах торішньої тарифної угоди з Вашингтоном. Пакет на 350 млрд доларів передбачає 200 млрд доларів стратегічних інвестицій із лімітом 20 млрд доларів на календарний рік і ще 150 млрд доларів для суднобудування.

Читай нас у