Японія: кількість громад із понад 5% іноземців зросла у 2,5 раза — The Japan Times

У Японії кількість муніципалітетів, у яких іноземні жителі становлять понад 5% населення, зросла у 2,5 раза — із 53 у 2020 році до 132 за результатами перепису 2025 року. Дані Міністерства внутрішніх справ показують, що приріст іноземного населення відбувається не лише у великих містах і промислових районах, а й у сільській місцевості з розвиненими туризмом та аграрним сектором, повідомляє The Japan Times.

Рекордне число іноземних жителів

Кількість іноземних жителів Японії сягнула рекордних 3,84 млн осіб, або 3,1% загальної чисельності населення країни. Порівняно з переписом 2020 року цей показник зріс приблизно на 40% — тоді в країні проживали 2,74 млн іноземців.

Число префектур, де є муніципалітети з часткою іноземних жителів понад 5%, збільшилося з 17 до 27. До цього переліку вперше увійшли, зокрема, префектури Міяґі та Хьоґо. На Хоккайдо кількість таких муніципалітетів зросла з п'яти до 22.

Зростання у сільських районах

Найвищу частку іноземних жителів — 26,5% — зафіксували в містечку Кавакамі у префектурі Наґано, де багато іноземних працівників зайняті вирощуванням місцевої спеціалізації — салату-латуку. У 2020 році цей показник становив 19%.

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У селі Сімукаппу на Хоккайдо частка іноземних жителів майже подвоїлася й досягла 21,7%. Представник місцевої влади пов'язав це зі збільшенням найму іноземців після відкриття курортного комплексу у 2017 році, який потребував працівників для обслуговування закордонних відвідувачів.

У 21 муніципалітеті частка іноземних жителів перевищила 10%, а в чотирьох — 20%. Це перший перепис, який зафіксував японські муніципалітети, де іноземці становлять понад п'яту частину населення. У 65 із 1 741 муніципалітетів приріст іноземного населення компенсував скорочення чисельності японських жителів, що забезпечило загальне зростання кількості жителів.

Частка громадян Китаю серед іноземних жителів країни знизилася з 28,5% до 24%, хоча вони залишилися найбільшою групою. Водночас зросла частка жителів із держав Південно-Східної Азії, зокрема В'єтнаму та Індонезії.

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