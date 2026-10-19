Японія назвала нинішній Ель-Ніньйо найсильнішим за весь час спостережень — Dawn

Японське метеорологічне агентство назвало нинішнє явище Ель-Ніньйо найсильнішим за весь час спостережень за температурою поверхні моря в регіоні Ніньйо-3 у східній частині Тихого океану. За даними Dawn, агентство порівнює відхилення температури від норми, а його спостереження охоплюють період із 1949 року. За цим показником нинішня подія перевершила Ель-Ніньйо 1997 року.

Водночас британська метеорологічна служба Met Office називає Ель-Ніньйо безпрецедентним, оскільки температура поверхні моря в центральній екваторіальній частині Тихого океану перевищила рівні, зафіксовані під час попередніх таких явищ. Американські метеорологи, зі свого боку, вважають, що нинішній Ель-Ніньйо поки поступається найбільшим подіям у їхніх реєстрах.

Різні райони та показники

Відмінності в оцінках пов’язані з методиками вимірювання сили явища. Японське агентство аналізує район Ніньйо-3 у східній частині Тихого океану, тоді як США стежать за сусіднім районом Ніньйо-3.4 у східно-центральній частині океану.

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США оголошують Ель-Ніньйо, коли температура води в районі Ніньйо-3.4 щонайменше на 0,5°C перевищує норму і водночас реагує атмосфера: послаблюються пасати, а тропічні опади зміщуються на схід. Цей взаємозв’язок океану та атмосфери називають океанічно-атмосферним зчепленням.

Оцінка на тлі потепління

Ель-Ніньйо є частиною системи Ель-Ніньйо — Південне коливання, головного природного кліматичного чинника планети. Зазвичай він виникає раз на два—сім років і триває від дев’яти до 12 місяців. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода зміщується на схід у бік Америки, що впливає на погодні умови в різних регіонах світу.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США використовує відносний океанічний індекс Ель-Ніньйо, який порівнює температуру східно-центральної частини Тихого океану з рештою тропічного океану. За прогнозом відомства, нинішній Ель-Ніньйо стане найсильнішим у його спостереженнях від 1950 року, якщо тримісячне середнє відхилення цього індексу сягне 2,5°C або більше. Імовірність такого сценарію оцінюють як високу, але остаточно це ще не підтверджено.

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