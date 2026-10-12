Японія оголосила надзвичайну ситуацію в кіберпросторі після атак на понад 20 великих компаній

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Японія зіткнулася з масштабною хвилею кібератак, унаслідок яких під загрозою опинилися персональні дані десятків мільйонів клієнтів. За останні тижні про злам систем повідомили понад 20 великих компаній. Голова Штабу зі стратегії національної кібербезпеки Японії (NCSH) Масаакі Тайра заявив, що країна перебуває у стані «надзвичайної ситуації у кіберпросторі».

Атаки охопили різні сектори економіки — від торговельних мереж і ресторанів до лікарень та державних установ.

Зокрема, японський залізничний оператор JR East попередив про можливий витік 1,67 млн адрес електронної пошти із системи бронювання. Сервіс каршерингу Times Car повідомив про ймовірне викрадення даних 6,6 млн акаунтів.

Особливе занепокоєння викликає те, що профілі користувачів Times Car містили цифрові фотографії водійських посвідчень. За оцінками експертів, такі зображення можуть коштувати в даркнеті приблизно 25 єн (близько 0,15 долара) за штуку.

На тлі загрози витоку персональних даних Агентство фінансових послуг Японії закликало банки не приймати водійські посвідчення під час відкриття рахунків і використовувати документи з чипами для ідентифікації. Йдеться, зокрема, про паспорти та національні посвідчення MyNumber.

Міністр кібербезпеки Японії Тосіхару Фурукава назвав ситуацію «дуже критичною».

Водночас прямого зв’язку між нинішньою хвилею кібератак у Японії та використанням штучного інтелекту поки не встановлено. Однак кіберзлочинці дедалі активніше застосовують ШІ, адже ця технологія дає змогу спростити й пришвидшити злам систем, для якого раніше були потрібні значні витрати часу та спеціальні знання.

Цього тижня президент Південної Кореї також заявив про наявність доказів використання штучного інтелекту під час кібератак на місцеві банки.

Керуючий директор компанії Blackpanda, яка спеціалізується на кібербезпеці, Масакі Хіраока пояснив, що ШІ може розширити можливості хакерів і зробити вразливими навіть ті сервіси, які раніше не вважалися привабливими цілями.

«Коли частину процесу бере на себе ШІ, невелика група хакерів може вивчати значно більше систем. Менші сервіси, на атаки проти яких раніше не варто було витрачати зусилля, також можуть стати привабливими цілями», — зазначив Масакі Хіраока.

Про ситуацію повідомляє Financial Times із посиланням на заяву NCSH.

Нагадаємо, китайські хакери дедалі активніше застосовують штучний інтелект для виявлення та використання вразливостей у пристроях, підключених до інтернету. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Центральний банк Південної Кореї та три державні кредитори за перші дев’ять місяців 2026 року зафіксували 1 024 478 спроб кібератак. Це на 9,6% більше, ніж за весь 2025 рік, коли було зареєстровано 934 858 таких випадків.

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