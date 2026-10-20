У Японії підняли винищувачі після того, як три військові літальні апарати КНР — два безпілотники та розвідувальний літак — пролетіли міжнародним повітряним простором між японськими островами до Тихого океану, а згодом повернулися в бік материкового Китаю. Про це з посиланням на Об'єднаний штаб Міноборони Японії повідомляє South China Morning Post.

Маршрути літаків і дронів

Розвідувальний безпілотник BZK-005 та розвідувальний літак Y-9 вилетіли зі Східнокитайського моря, пролетіли через протоку Міяко між головним островом Окінава та островом Міяко і продовжили рух у Тихий океан. Потім вони взяли курс у бік материкового Китаю.

Ще один апарат — розвідувально-ударний дрон TB-001 — пролетів між островом Йонаґуні та Тайванем. Він рухався на північний схід до вод поблизу острова Амамі-Осіма, потім повернув і пройшов через протоку Міяко у напрямку Китаю.

Навчання Keen Sword і рух кораблів

Польоти відбулися в день початку спільних японсько-американських навчань Keen Sword, які триватимуть до 29 жовтня на кількох майданчиках у Японії. У маневрах мають взяти участь близько 45 тисяч військовослужбовців Сил самооборони Японії та 12 тисяч американських військових.

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Під час навчань на полігоні на півдні Кюсю розгорнуть японські ракети Type 25 класу «поверхня — корабель». Це буде перше розгортання цих ракет поза гарнізоном у префектурі Кумамото після їхнього надходження туди раніше цього року. Їхня заявлена дальність становить приблизно 1 тисячу кілометрів.

Японське Міноборони також повідомило про рух семи китайських військових кораблів. Зокрема, розвідувальний корабель Yuhengxing рухався через протоку Осумі до Тихого океану, а Kaiyangxing пройшов через протоку Міяко. Японські військові також зафіксували есмінець Qiqihar і корабель бойового забезпечення Hulunhu, який призначений для постачання авіаносних ударних груп.

Раніше Японія повідомляла, що китайський авіаносець «Ляонін» із трьома кораблями супроводу пройшов через протоку Міяко до Тихого океану. Тим часом американська авіаносна ударна група на чолі з USS Theodore Roosevelt прибула до Йокосуки та має долучитися до Keen Sword.

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