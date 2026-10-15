Японія підвищила попередження для частини Саудівської Аравії — The Japan Times

За даними The Japan Times, Міністерство закордонних справ Японії підвищило рівень рекомендацій щодо поїздок до північних і західних районів Саудівської Аравії з першого до другого. У японській чотирирівневій системі рівень 1 означає заклик дотримуватися обережності, а рівень 2 — рекомендацію уникати необов’язкових поїздок.

Рівень 2 або вище по всій країні

Після оголошеної в середу зміни вся територія Саудівської Аравії перебуває на другому або вищому рівні рекомендацій японського зовнішньополітичного відомства. Таким чином, для всіх регіонів королівства японська сторона встановила щонайменше рівень, що передбачає відмову від поїздок без нагальної потреби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаки хуситів

Міністерство пов’язало перегляд рівня з посиленням атак хуситських повстанців у Ємені, яких видання характеризує як проіранських. Станом на середу японське відомство повідомило, що не має інформації про громадян Японії, які постраждали внаслідок цих атак.

Читай нас у