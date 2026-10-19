Японія планує розширити курси японської для іноземних мешканців — The Japan Times

Міністерство освіти Японії планує розширити програми навчання японської мови для іноземних мешканців на тлі рекордної кількості іноземців у країні. Наприкінці червня в Японії проживали 4 281 026 іноземців, повідомив міністр юстиції Такасі Ямасіта. Як пише The Japan Times, відомство планує підтримувати місцеву владу субсидіями та консультаціями фахівців.

Підтримка дітей у школах

У серпні міністерство затвердило пакет заходів із навчання японської мови, покликаний сприяти гармонійному співжиттю японців та іноземців. У межах бюджетного запиту на 2027 фінансовий рік воно запросило 11,3 млрд єн на пов’язані програми — приблизно вчетверо більше, ніж попереднього року.

Зокрема, міністерство планує відібрати близько 40 муніципалітетів із великою кількістю іноземних жителів для фінансової підтримки підготовчих класів. У них дітей перед вступом до початкової або молодшої середньої школи навчатимуть базової японської мови та знайомитимуть зі шкільним життям. Програма покриватиме операційні витрати, зокрема оплату праці викладачів.

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Із 2027 фінансового року до переліку педагогів, чиї зарплати частково фінансує держава, планують додати понад 1 000 вчителів японської мови. За даними опитування міністерства, у 2025 році такого навчання потребували рекордні 84 759 учнів державних початкових, середніх і старших шкіл та інших навчальних закладів. Понад 10% із них не отримували мовної підтримки через брак фінансування і персоналу.

Програма для дорослих

Міністерства освіти та юстиції також готують спільну програму з японської мови й практичних навичок повсякденного життя для іноземців, які перебувають у Японії на середньо- або довгостроковій основі. Учасники переглядатимуть онлайн-відео до в’їзду до країни або невдовзі після прибуття, а потім проходитимуть перевірку засвоєного матеріалу. Уряд обговорює можливість зробити завершення програми умовою схвалення заяв на проживання.

У 2027 фінансовому році міністерство також має видати настанови для мовних курсів, які проводять муніципалітети та інші організації. У них визначать стандарти організації занять і змісту навчання. Станом на 2024 фінансовий рік приблизно 40% муніципалітетів не мали таких курсів. Фінансувати програми планують, зокрема, завдяки збільшенню надходжень від зборів за оформлення статусу проживання.

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